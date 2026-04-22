Hospital inaugura câmaras hiperbáricas pelo SUS no AM

O Hospital Delphina Aziz (Manaus/AM), com 362 leitos, administrado desde 2019 pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a empresa Opy Health, inaugurou em abril cinco câmaras de oxigenoterapia hiperbárica.

"São equipamentos modernos, os primeiros do estado, que vão ajudar muito no tratamento de pacientes com complicações do diabetes, queimaduras graves e outras situações complexas. É uma entrega que traz esperança para quem mais precisa", afirmou Roberto Cidade, governador interino do Amazonas (AM).

"A terapia favorece altas mais precoces, além de contribuir para menor ocupação de leitos clínicos e de UTI, reduzindo uso prolongado de antibióticos de alto custo e a diminuição de complicações associadas a internações prolongadas", explica o médico José Ribamar Branco Filho, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH).

Com a disponibilização de câmaras hiperbáricas, o Hospital Delphina Aziz amplia a estrutura de média e alta complexidade na Região Norte, com maior resolutividade da rede pública e desfechos clínicos em casos que exigem intervenções especializadas.

A inauguração do equipamento contou com a presença da secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, autoridades locais e lideranças do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), do qual faz parte a unidade hospitalar.

Sobre o INDSH

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959. Com cerca de 7.500 empregados diretos, atualmente o INDSH administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em seis estados, num total de mais de 1.360 leitos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), num total de nove milhões de pacientes potenciais.