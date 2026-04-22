Governo do Estado autoriza obras de melhorias na Escola Professor Gentil Viegas Cardoso em Alvorada

O governo do Estado, por meio da titular da Secretária de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou o início das obras de melhorias na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Professor Gentil Viegas Cardoso, em Alvorada, nesta quarta-feira (22/4). O investimento de R$ 292,4 mil beneficiará mais de 1,4 mil alunos.

Com 41 anos de história, completados no início de abril, a escola oferta ensinos fundamental, médio, técnico e Educação de Jovens Adultos (EJA).



O avanço dos investimentos públicos e as mudanças implementadas na área de obras têm impulsionado a requalificação da infraestrutura da Rede Estadual. "São momentos como esse que nos empolgam a seguir por este caminho. Com a recuperação da capacidade de investimento do Estado e as reformas realizadas na SOP, estamos transformando a realidade das escolas. Com isso, garantimos não só qualidade para o aprendizado, mas também a possibilidade de os alunos sonharem com um futuro melhor", afirma Izabel.

Melhorias

As intervenções contemplam a recuperação do piso das duas quadras de esportes, a substituição dos equipamentos utilizados para a prática esportiva (traves, tabelas e suporte de vôlei), a manutenção dos holofotes e a pintura das quadras, além de melhoras em um palco próximo.



A revitalização da infraestrutura da Rede Estadual tem sido tratada como prioridade pelo governo, com ações coordenadas entre diferentes áreas para ampliar a qualidade dos ambientes de ensino. Nesse contexto, a integração entre órgãos responsáveis pela educação e pelas obras públicas tem viabilizado a aplicação mais eficiente dos recursos, com foco nas demandas mais urgentes das instituições.

A titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, que também participou do ato, ressaltou que a melhoria da infraestrutura da Rede Estadual tem sido tratada como prioridade pelo governo, com ações coordenadas entre diferentes áreas para ampliar a qualidade dos ambientes de ensino. “Esta obra será mais um fruto de uma gestão eficiente, que trabalha de forma integrada. A atuação conjunta entre a Seduc e a SOP permite que os recursos cheguem onde são mais necessários, com investimentos concretos. Entendemos que a reforma estrutural é o meio para um fim maior: garantir que o aluno tenha acesso a espaços bonitos, funcionais e que permitam que estudantes e professores mantenham seu foco na aprendizagem.”



A fiscalização dos serviços ficará a cargo da 11ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop), de Canoas. O prazo de conclusão do serviço está previsto para o segundo semestre de 2026.



Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 75,9 milhões em 55 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 11ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.



Em todo o Rio Grande do Sul, o governo destinou R$ 250 milhões para obras concluídas que beneficiaram 483 escolas, além de R$ 428 milhões para serviços em andamento e em fase de contrato para outras 293 unidades.