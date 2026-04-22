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Governo do Estado autoriza obras de melhorias na Escola Professor Gentil Viegas Cardoso em Alvorada

O governo do Estado, por meio da titular da Secretária de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou o início das obras de melhorias na Escola E...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/04/2026 às 16h42
Governo do Estado autoriza obras de melhorias na Escola Professor Gentil Viegas Cardoso em Alvorada
Obras em escola estadual reforçam qualidade dos espaços de aprendizagem em ação conjunta entre Seduc e SOP -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

O governo do Estado, por meio da titular da Secretária de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou o início das obras de melhorias na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Professor Gentil Viegas Cardoso, em Alvorada, nesta quarta-feira (22/4). O investimento de R$ 292,4 mil beneficiará mais de 1,4 mil alunos.

Com 41 anos de história, completados no início de abril, a escola oferta ensinos fundamental, médio, técnico e Educação de Jovens Adultos (EJA).

O avanço dos investimentos públicos e as mudanças implementadas na área de obras têm impulsionado a requalificação da infraestrutura da Rede Estadual. "São momentos como esse que nos empolgam a seguir por este caminho. Com a recuperação da capacidade de investimento do Estado e as reformas realizadas na SOP, estamos transformando a realidade das escolas. Com isso, garantimos não só qualidade para o aprendizado, mas também a possibilidade de os alunos sonharem com um futuro melhor", afirma Izabel.

Melhorias

As intervenções contemplam a recuperação do piso das duas quadras de esportes, a substituição dos equipamentos utilizados para a prática esportiva (traves, tabelas e suporte de vôlei), a manutenção dos holofotes e a pintura das quadras, além de melhoras em um palco próximo.

A revitalização da infraestrutura da Rede Estadual tem sido tratada como prioridade pelo governo, com ações coordenadas entre diferentes áreas para ampliar a qualidade dos ambientes de ensino. Nesse contexto, a integração entre órgãos responsáveis pela educação e pelas obras públicas tem viabilizado a aplicação mais eficiente dos recursos, com foco nas demandas mais urgentes das instituições.

A titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, que também participou do ato, ressaltou que a melhoria da infraestrutura da Rede Estadual tem sido tratada como prioridade pelo governo, com ações coordenadas entre diferentes áreas para ampliar a qualidade dos ambientes de ensino. “Esta obra será mais um fruto de uma gestão eficiente, que trabalha de forma integrada. A atuação conjunta entre a Seduc e a SOP permite que os recursos cheguem onde são mais necessários, com investimentos concretos. Entendemos que a reforma estrutural é o meio para um fim maior: garantir que o aluno tenha acesso a espaços bonitos, funcionais e que permitam que estudantes e professores mantenham seu foco na aprendizagem.”

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da 11ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop), de Canoas. O prazo de conclusão do serviço está previsto para o segundo semestre de 2026.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 75,9 milhões em 55 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 11ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

Em todo o Rio Grande do Sul, o governo destinou R$ 250 milhões para obras concluídas que beneficiaram 483 escolas, além de R$ 428 milhões para serviços em andamento e em fase de contrato para outras 293 unidades.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

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