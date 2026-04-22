Prazo final para pagamento por placas do IPVA 2026 é 30 de abril

Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul devem ficar atentos ao calendário do IPVA 2026. Assim como em 2025, o vencimento por final de placa foi unificado e ocorre em data única: 30 de abril, independentemente do número da placa do veículo.
Até esse prazo, devem quitar o imposto todos os contribuintes que não optaram pelo pagamento antecipado nem pelo parcelamento. A medida substitui o modelo antigo de datas escalonadas por placa e busca simplificar o calendário, facilitando o planejamento financeiro dos motoristas.
Além do pagamento em cota única, 30 de abril também é a data de vencimento da quarta parcela para os contribuintes que aderiram ao parcelamento do IPVA em seis vezes, com início em janeiro.
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) alerta que o pagamento após o vencimento gera multa diária de 0,334%, limitada a 20% do valor do imposto, além de juros. Caso o débito permaneça em aberto por mais de dois meses, pode haver inscrição em Dívida Ativa. O não pagamento também impede o licenciamento do veículo e pode resultar na apreensão do automóvel se for flagrado em circulação.
Descontos seguem válidos até o vencimento em 30 de abril
Mesmo sem os descontos de antecipação, os contribuintes ainda podem reduzir o valor do IPVA 2026 até o prazo final de pagamento por meio dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão (Nota Fiscal Gaúcha). Os benefícios são cumulativos e aplicados automaticamente a quem atende aos critérios.
O Bom Motorista concede desconto conforme o período sem registro de infrações de trânsito:
O Bom Cidadão, vinculado à participação no Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), oferece redução no imposto de acordo com a quantidade de notas fiscais com CPF:
Somados, os benefícios podem representar até 20% de desconto, mesmo para quem optar por pagar o imposto apenas no vencimento final.
Parcelamento exige atenção às parcelas mensais
Quem escolheu o parcelamento do IPVA 2026 em seis vezes, com adesão realizada em janeiro, deve ficar atento às datas de vencimento. A quarta parcela vence em 30 de abril, na mesma data do vencimento da cota única.
O parcelamento não tem juros, mas a inadimplência das parcelas de fevereiro e março ou uma entre os meses de abril, maio e junho, cancela automaticamente o benefício, com a cobrança do saldo restante conforme as regras do imposto, acrescido de multa e juros.
Os contribuintes que utilizam o Pix devem lembrar que é necessário gerar um novo QR Code a cada mês, no site IPVA RS ou no aplicativo IPVA RS, com autenticação pelo login gov.br (nível prata ou ouro).
Como pagar
Para quitar o IPVA, o proprietário deve informar o Renavam e a placa do veículo nos bancos credenciados ou gerar o QR Code para pagamento via Pix no site ou no aplicativo IPVA RS. Junto com o imposto, também é possível pagar a taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.
Onde pagar
O pagamento pode ser realizado no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix está disponível em mais de 760 instituições financeiras. É importante observar os horários de funcionamento de cada canal para não perder o prazo.
Fique atento a golpes
A Secretaria da Fazenda não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário:
Nome:IPVA Sefaz/RS
CNPJ:87.958.674/0001‑81
Instituição:Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Mais informações estão disponíveis no site da Receita Estadual .
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom