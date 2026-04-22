Inicia segunda etapa de expansão da rede de gás natural em Itajaí

Projeto de infraestrutura divido em três fases acumula investimento de R$ 12 milhões para construir 28 km de rede na cidade–Foto: Comunicação/SCGÁS

A SCGÁS iniciou a segunda fase das obras de expansão da rede de gás natural em Itajaí, dando sequência a um projeto que totaliza R$ 12 milhões de investimento. O plano de expansão está sendo executado em três etapas, com a previsão de construir 28 km de rede na cidade. A primeira fase já foi concluída e a segunda está em andamento.

Na fase atual, serão implantados aproximadamente 11 km de rede em áreas estratégicas de Itajaí, incluindo vias como a Rua Brusque, Rua José Gall, Rua Indaial, Rua Heitor Liberato, Rua Gaspar, Rua Carolina Vailatti, Rua Duque de Caxias e Rua Tijucas, dentre outras. O investimento previsto para esta etapa é de cerca de R$ 5 milhões, com o objetivo de expandir a infraestrutura de gás natural no município e possibilitar o acesso à energia segura e eficiente a mais residências e estabelecimentos comerciais.

A terceira fase, que já está sendo mobilizada, terá a construção de mais de 7 km de rede, completando os 28 km de expansão planejados para a cidade até 2027. O projeto visa não apenas ampliar o acesso ao gás natural, mas também promover a modernização da infraestrutura urbana de Itajaí, proporcionando um ambiente mais sustentável, seguro e com maior mobilidade.

Com a utilização de técnicas de baixo impacto, como o Método Não Destrutivo (MND), as obras estão sendo executadas de forma a minimizar os transtornos à população e acelerar a implantação da rede. O MND permite a perfuração guiada por sondas, o que reduz a necessidade de abertura de valas e contribui para uma execução mais rápida e eficiente.

A SCGÁS está trabalhando em colaboração com a prefeitura e órgãos responsáveis para garantir que as intervenções sigam os padrões de segurança e sinalização, buscando evitar a obstrução total das vias e com o mínimo de impacto possível à rotina da cidade. Apesar dos transtornos temporários gerados por obras de infraestrutura, é importante destacar que os serviços são fundamentais para garantir melhorias estruturais permanentes, contribuindo para o desenvolvimento de Itajaí.

Para entrar em contato ou registrar qualquer solicitação ou reclamação relacionada às obras, a comunidade pode utilizar a área “Fale Conosco” no site da SCGÁS, ligar para o 0800 048 5050 ou enviar mensagem via WhatsApp para o mesmo número, 0800 048 5050.