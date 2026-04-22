Governo do Estado participa da Hannover Messe 2026, maior feira de inovação industrial do mundo

O Governo do Rio Grande do Sul está participando da Hannover Messe 2026, maior feira de inovação industrial do mundo, realizada entre segunda-feira (20/4) e sexta-feira (24/4), em Hannover, na Alemanha. A presença do Estado ocorre por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Invest RS , reforçando a estratégia de inserção internacional, atração de investimentos e fortalecimento da base industrial gaúcha.

O titular da Sedec, Leandro Evaldt, acompanha a programação do evento, que reúne líderes empresariais, governos, centros de pesquisa e investidores de diversos países para debater temas centrais da transformação industrial, como digitalização, automação, inteligência artificial, energia limpa e manufatura avançada.

Como parte da agenda oficial, a Invest RS promoverá o painel “Welcome to Rio Grande do Sul”, com foco na apresentação de oportunidades de investimento em inovação e transição energética no Estado. A atividade tem a parceria da Sedec, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK).

O encontro ocorre nesta quarta-feira (22/4), na Apex Conference Room, e será seguido de um momento de networking com líderes do setor e representantes institucionais, reunindo empresas brasileiras e internacionais interessadas em fazer negócios no Rio Grande do Sul.

Agendas em Hannover

A agenda do governo gaúcho em Hannover prevê ainda a consolidação de parcerias estratégicas, a geração de novas oportunidades de negócios e a promoção de projetos estruturantes, incentivos fiscais e vantagens competitivas do ambiente de negócios no Estado.

Evaldt destacou que a presença da Sedec na Hannover Messe reforça o papel institucional da pasta na coordenação da política de desenvolvimento econômico do Estado e está alinhada às diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável . “A atuação internacional da secretaria busca posicionar o Rio Grande do Sul de forma competitiva diante das transformações da indústria global, estimulando a inovação, a sustentabilidade e a geração de empregos”, disse o secretário.

A iniciativa reforça a estratégia conjunta da Sedec e da Invest RS de posicionar o Rio Grande do Sul como um hub de inovação industrial, conectado às principais tendências globais e preparado para atrair investimentos em setores estratégicos, com base industrial diversificada e um ecossistema de inovação consolidado.

Visibilidade

Nesta edição da Hannover Messe de 2026, o Brasil será o país-parceiro oficial da feira, o que amplia a visibilidade do país e de seus Estados no debate sobre a transformação industrial sustentável. Reconhecida como o principal ponto de encontro global da indústria, a Hannover Messe integra o Promove RS , calendário anual de participação do Estado em feiras, eventos e missões internacionais.