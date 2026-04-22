Bombeiros de Três Passos adquirem manequim simulador de RCP de última geração

O Corpo de Bombeiros de Três Passos deu um salto tecnológico significativo em sua capacidade de treinamento. Através de um repasse de verba da Vara de Execução Criminal de Campo Novo, adquiriu o que há de mais moderno para treinamento de salvamento: um simulador de RCP Eletrônico de corpo inteiro.

Com aproximadamente 1,76 de altura e anatomia realística, incluindo detalhes como costelas, esterno e processo xifoide, o manequim não é apenas um boneco de testes, mas uma ferramenta de precisão configurada sob as diretrizes da AHA 2020 (American Heart Association).

O grande diferencial deste equipamento é seu display eletrônico, que através de um gráfico de luzes e alertas sonoros, avalia o desempenho do socorrista instantaneamente em procedimentos importantes.

Massagem Cardíaca: Indica se a compressão está correta (verde), insuficiente (amarelo) ou excessiva (vermelho).

Ventilação: Monitora a eficácia da respiração artificial e alerta sobre a hiperventilação (quando o oxigênio vai para o estômago, sinalizado em vermelho).

Vias Aéreas: Confirma se a abertura foi feita corretamente para a passagem do ar.

Além da Reanimação Cardiopulmonar (RCP), o simulador permite o treinamento de diagnósticos críticos que antes eram difíceis de replicar na prática:

- Simulação de Pulso: Permite sentir a pulsação da artéria carótida bilateral.

- Exame de Pupilas: O manequim possibilita a identificação de diferentes estados clínicos, como Midríase (pupilas dilatadas), Miose (contraídas) e Anisocória (desiguais).

- Desobstrução: Prática realística de abertura de vias respiratórias.

(Foto: Rádio Alto Uruguai / Divulgação)

Impacto na comunidade de Três Passos e região:

A aquisição não beneficia apenas o efetivo do Corpo de Bombeiros. Embora a qualificação técnica dos militares seja o foco imediato para elevar o nível dos atendimentos de emergência, o equipamento será peça fundamental em palestras e instruções para civis, e também para aplicação de aulas práticas no projeto Bombeiro Mirim.

“Essa aquisição é um marco para a nossa região. Com esse nível de realismo, conseguimos preparar tanto nossos bombeiros quanto a comunidade para agir com precisão em momentos onde cada segundo conta. Com este novo reforço, o Corpo de Bombeiros de Três Passos reafirma seu compromisso com a excelência, garantindo que, quando a vida pedir pressa, a técnica esteja aperfeiçoada, agora pela melhor tecnologia disponível”.

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