Corpo é encontrado no Rio Uruguai, em Iraí

Vítima ainda não foi identificada e caso será apurado pelas autoridades

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
22/04/2026 às 08h43 Atualizada em 22/04/2026 às 08h55
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

Um cadáver foi localizado no início da tarde de segunda-feira (20) no Rio Uruguai, na divisa entre os municípios de Iraí, no norte do Rio Grande do Sul, e Palmitos (SC). A ocorrência ocorreu por volta das 14h30min na localidade de Linha Cascalho.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Palmitos, o cadáver foi avistado por pescadores, que acionaram as equipes de resgate. A retirada do corpo da água contou com o apoio das embarcações utilizadas pelos pescadores, além da atuação da Brigada Militar e dos bombeiros.

Ainda conforme a corporação, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição e, pelas características observadas, há indícios de que estivesse na água havia cerca de dois dias.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Chapecó para necropsia e identificação. Até o momento, a vítima não foi identificada.

As circunstâncias do caso serão investigadas.

 

 

Geral Há 6 minutos

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado

Balanço da PRF contabilizou 1.022 sinistros desde a sexta-feira

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 5 horas

Quarta-feira terá céu nublado, chuva isolada e chance de ventania no Rio Grande do Sul

O dia começa com muita nebulosidade e ocorrência de chuva fraca na maior parte das regiões.
Geral Há 18 horas

Seis pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-251 em MG

Carro colidiu de frente com uma carreta

 -
Fazenda Há 24 horas

Indústria gaúcha soma R$ 49,4 bilhões em vendas e mostra recuperação em março

As vendas da indústria do Rio Grande do Sul registraram recuperação em março com alta de 7% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, acumulan...

 (Foto: Globo News)
Crime Há 1 dia

Doze anos depois: veja como estão os condenados pela morte do menino Bernardo

Crime que ocorreu em 2014 e chocou o Brasil, relembre o caso e veja como está a situação atual

Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Chikungunya: Dourados decreta calamidade; vacinação começa segunda
Geral Há 2 minutos

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado
Tecnologia Há 16 minutos

Downtime eleva custos e impacta operações
Saúde Há 36 minutos

Tratamento integrado pode melhorar bem-estar e longevidade
Câmara Há 36 minutos

Comissão da Câmara aprova punição para presos que posarem para fotos dentro de presídios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
