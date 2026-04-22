Quarta, 22 de Abril de 2026
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

INSS paga a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas a partir de sexta-feira

Terão direito à antecipação do 13º os beneficiários que receberam, em 2026, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
22/04/2026 às 07h34
INSS paga a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas a partir de sexta-feira
(Foto: Pedro França/Agência Senado)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia os pagamentos da primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios na sexta-feira (24). A consulta dos valores já pelo site e pelo aplicativo Meu INSS. Ao todo, o instituto vai antecipar o abono referente a cerca de 35,2 milhões de benefícios nos meses de abril e maio.

Os depósitos da primeira parcela, que correspondente a 50% do valor, acontecem até 8 de maio. A segunda, referente à diferença, será paga de 25 de maio a 8 de junho. Nos dois casos, o depósito ocorrerá junto com os benefícios de abril e maio.

Terão direito à antecipação do 13º os beneficiários que receberam, em 2026, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Não têm direito ao 13º salário os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência de baixa renda, além dos que recebem a Renda Mensal Vitalícia.

Confira o calendário de pagamentos

A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador (após o traço). Confira:

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final do NIS: 1 – pagamentos em 24/4 e 25/5
Final do NIS: 2 – pagamentos em 27/4 e 26/5
Final do NIS: 3 – pagamentos em 28/4 e 27/5
Final do NIS: 4 – pagamentos em 29/4 e 28/5
Final do NIS: 5 – pagamentos em 30/4 e 29/5
Final do NIS: 6 – pagamentos em 4/5 e 1/6
Final do NIS: 7 – pagamentos em 5/5 e 2/6
Final do NIS: 8 – pagamentos em 6/5 e 3/6
Final do NIS: 9 – pagamentos em 7/5 e 5/6
Final do NIS: 0 – pagamentos em 8/5 e 8/6


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução LA+)
Brasil Há 6 dias

Governo anuncia novas medidas para conter preços de combustíveis e GLP

Decretos regulamentando a subvenção serão publicados nesta quarta

 (Foto: Hiane Braun/ Casa Civil)
Nova regra Há 1 semana

Nova regra na CLT garante folgas sem desconto para realização de exames

ova regra na CLT garante folgas sem desconto para realização de exames Funcionários terão direito a três dias por ano para realizar exames preventivos

 (Foto: Whisk IA/ND Mais)
Salário Minímo Há 1 semana

Salário mínimo 2027 já tem novo valor de reajuste projetado pelo governo- Descubra quanto

Proposta do governo prevê alta de 5,9% com ganho real, impactando milhões de trabalhadores, benefícios do INSS e contas públicas.

 (Foto: Reprodução)
Brasil Há 2 semanas

Quatro em cada dez municípios brasileiros dependem de 90% ou mais de verbas dos estados ou do governo federal para sobreviver

A quantidade é ainda maior se considerados os municípios onde a arrecadação própria corresponde a 20% ou menos da receita bruta

 (Foto: Arquivo Agência Brasil)
Brasil Há 2 semanas

Tempo de rádio e TV abre disputa por apoio de partidos do “Centrão”; veja quanto tempo cada partido terá de propaganda para presidente

Se confirmado o cenário desenhado até aqui, apenas três partidos terão direito a propaganda eleitoral para presidente no rádio e na TV

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 30°
28° Sensação
1.67 km/h Vento
60% Umidade
96% (1.9mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h11 Pôr do sol
Quinta
23° 17°
Sexta
21° 17°
Sábado
22° 16°
Domingo
18° 17°
Segunda
18° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Chikungunya: Dourados decreta calamidade; vacinação começa segunda
Geral Há 2 minutos

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado
Tecnologia Há 16 minutos

Downtime eleva custos e impacta operações
Saúde Há 36 minutos

Tratamento integrado pode melhorar bem-estar e longevidade
Câmara Há 36 minutos

Comissão da Câmara aprova punição para presos que posarem para fotos dentro de presídios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 -0,12%
Euro
R$ 5,82 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 417,905,98 +4,86%
Ibovespa
193,475,60 pts -1.35%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias