INSS paga a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas a partir de sexta-feira

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia os pagamentos da primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios na sexta-feira (24). A consulta dos valores já pelo site e pelo aplicativo Meu INSS. Ao todo, o instituto vai antecipar o abono referente a cerca de 35,2 milhões de benefícios nos meses de abril e maio.

Os depósitos da primeira parcela, que correspondente a 50% do valor, acontecem até 8 de maio. A segunda, referente à diferença, será paga de 25 de maio a 8 de junho. Nos dois casos, o depósito ocorrerá junto com os benefícios de abril e maio.

Terão direito à antecipação do 13º os beneficiários que receberam, em 2026, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Não têm direito ao 13º salário os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência de baixa renda, além dos que recebem a Renda Mensal Vitalícia.

Confira o calendário de pagamentos

A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador (após o traço). Confira:

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final do NIS: 1 – pagamentos em 24/4 e 25/5

Final do NIS: 2 – pagamentos em 27/4 e 26/5

Final do NIS: 3 – pagamentos em 28/4 e 27/5

Final do NIS: 4 – pagamentos em 29/4 e 28/5

Final do NIS: 5 – pagamentos em 30/4 e 29/5

Final do NIS: 6 – pagamentos em 4/5 e 1/6

Final do NIS: 7 – pagamentos em 5/5 e 2/6

Final do NIS: 8 – pagamentos em 6/5 e 3/6

Final do NIS: 9 – pagamentos em 7/5 e 5/6

Final do NIS: 0 – pagamentos em 8/5 e 8/6



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