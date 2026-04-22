Quarta-feira terá céu nublado, chuva isolada e chance de ventania no Rio Grande do Sul

Modelo mostra formação do ciclone extratropical onde está a letra B. (Foto: Climatempo / Reprodução)
Tendência para os próximos dias
A Climatempo aponta que, na quinta-feira (23), a chuva permanece. A atuação de novos sistemas atmosféricos favorece episódios moderados a pontualmente fortes.
Até o momento, as áreas de maior atenção incluem Oeste, Missões, Noroeste, Centro, Norte, Região dos Vales, Serra e Região Metropolitana. Os acumulados oscilam entre 10 e 50 milímetros no dia.
Na sexta-feira (24), a chuva pode ser mais frequente e persistente na Metade Norte. Ainda há risco de pancadas moderadas a fortes com trovoadas, especialmente entre a tarde e a noite.
Na Metade Sul, está previsto uma maior presença de sol. Os termômetros devem seguir elevados à tarde, com sensação de calor e abafamento.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (22)
Região Metropolitana
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.
Serra
Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.
Campanha
Quarta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 15ºC e 23ºC.
Fronteira Oeste
Predomínio de sol com muitas nuvens durante o dia. Pancadas isoladas podem ocorrer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 24ºC.
Sul
Previsão de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 18ºC e 26ºC.
Litoral Norte
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 26ºC.
Centro
Tempo nublado com chuva passageira. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.
Norte
Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.
Noroeste
Períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 23ºC.
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