Novas regras do Minha Casa, Minha Vida entram em vigor após o feriado de Tiradentes

Justiça Federal define prazo de cinco anos para pedidos de indenização por danos estruturais

Paralelamente às novas condições de financiamento, uma decisão da Justiça Federal estabeleceu critérios para a responsabilização por problemas construtivos.

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O comprador de imóveis do programa terá agora o prazo de cinco anos para ingressar com pedidos de indenização por vícios ou danos de construção.

Este período começa a ser contabilizado a partir do momento em que o beneficiário aciona o programa De Olho na Qualidade, da Caixa.

A regra determina ainda que o defeito deve ser identificado dentro do período de garantia, que também é de cinco anos, impossibilitando ações judiciais após o encerramento deste intervalo.





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