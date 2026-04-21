Novas regras do Minha Casa, Minha Vida entram em vigor após o feriado de Tiradentes

a Caixa Econômica Federal inicia, no próximo dia 22 de abril, o atendimento sob as novas diretrizes do programa Minha Casa, Minha Vida. As alterações, que passam a valer logo após o feriado de Tiradentes, foram estabelecidas em março pelo Conselho Curador do FGTS, principal fonte de recursos para os financiamentos habitacionais.
Com a atualização, os limites de renda para cada faixa do programa foram elevados: a Faixa 1 passa para R$ 3.200; a Faixa 2 para R$ 5 mil; a Faixa 3 para R$ 9.600; e a Faixa 4 terá teto de R$ 13 mil. Além disso, o valor máximo dos imóveis financiáveis foi reajustado para R$ 400 mil na Faixa 3 e R$ 600 mil na Faixa 4.
Paralelamente às novas condições de financiamento, uma decisão da Justiça Federal estabeleceu critérios para a responsabilização por problemas construtivos.
O comprador de imóveis do programa terá agora o prazo de cinco anos para ingressar com pedidos de indenização por vícios ou danos de construção.
Este período começa a ser contabilizado a partir do momento em que o beneficiário aciona o programa De Olho na Qualidade, da Caixa.
A regra determina ainda que o defeito deve ser identificado dentro do período de garantia, que também é de cinco anos, impossibilitando ações judiciais após o encerramento deste intervalo.
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