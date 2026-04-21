Trabalhadores ficam feridos em queda de estrutura de galpão no interior de Itapiranga

Dois trabalhadores ficaram feridos ao serem atingidos por uma estrutura de pré-moldado que caiu na manhã desta terça-feira, 21, por volta das 8h15, em Laranjeira, no interior de Itapiranga. O Corpo de Bombeiros e o SAMU de Itapiranga foram acionados para atender as vítimas, de 26 e 29 anos.

Eles trabalhavam na montagem de uma estrutura de um galpão pré-moldado, que caiu sobre eles. Um homem, de 29 anos, foi atendido pelos bombeiros, com suspeita de fratura de costela e na clavícula. Ele apresentava ainda suspeita de hemorragia interna.

Outro homem, de 26 anos, recebeu atendimento do SAMU e apresentava escoriações no rosto e suspeita de fratura na perna esquerda.

Eles foram encaminhados ao Hospital de Itapiranga.

Os trabalhadores são de Caibi. Eles serão encaminhados ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste.