Seapi emite aviso sobre casos de raiva em herbívoros em Tiradentes do Sul e São Nicolau

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) divulgou, na última sexta-feira (17/4), um alerta sanitário relacionado à ocorrência de raiva em herbívoros nos municípios de Tiradentes do Sul e São Nicolau. A medida foi adotada após a confirmação de focos da doença nessas localidades, além do registro elevado de ataques a animais na região e da ausência de identificação dos abrigos de morcegos hematófagos, conhecidos como morcegos-vampiros, responsáveis pela transmissão.

O comunicado também aponta o risco de disseminação da enfermidade para cidades próximas, como Esperança do Sul, Crissiumal e Derrubadas, no entorno de Tiradentes do Sul, além de Pirapó, Garruchos e Dezesseis de Novembro, nas imediações de São Nicolau.

De acordo com o coordenador do Programa de Controle da Raiva em Herbívoros da Seapi, Wilson Hoffmeister, equipes especializadas já atuam na área com o objetivo de identificar possíveis esconderijos dos morcegos e intensificar ações preventivas. Entre as medidas adotadas estão o controle desses animais e a orientação aos produtores quanto à importância da vacinação dos rebanhos. Ele ressalta que o trabalho inclui o acompanhamento de focos, atendimento de suspeitas e adoção rápida de ações sanitárias para conter o avanço da doença, destacando a necessidade de colaboração dos produtores e da comunicação imediata de qualquer ocorrência.

A recomendação aos agricultores e pecuaristas é que, ao encontrarem possíveis abrigos de morcegos-vampiros, não tentem capturá-los por conta própria. O correto é informar imediatamente a Inspetoria Veterinária ou o Escritório de Defesa Agropecuária do município. Esses animais costumam se esconder em locais como troncos ocos, cavernas, fendas em rochas, túneis e construções abandonadas.

A captura dos morcegos é realizada exclusivamente por equipes especializadas dos Núcleos de Controle da Raiva do Estado, que possuem treinamento adequado e vacinação. Esses grupos são acionados sempre que há confirmação da doença em herbívoros ou quando se observa grande incidência de mordidas em animais de produção, como bovinos, equinos, ovinos e suínos.

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