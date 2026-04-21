Terça, 21 de Abril de 2026
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seapi emite aviso sobre casos de raiva em herbívoros em Tiradentes do Sul e São Nicolau

Doença já foi confirmada em municípios e pode avançar para cidades vizinhas, exigindo atenção dos produtores rurais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Seapi
21/04/2026 às 09h51
Seapi emite aviso sobre casos de raiva em herbívoros em Tiradentes do Sul e São Nicolau
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) divulgou, na última sexta-feira (17/4), um alerta sanitário relacionado à ocorrência de raiva em herbívoros nos municípios de Tiradentes do Sul e São Nicolau. A medida foi adotada após a confirmação de focos da doença nessas localidades, além do registro elevado de ataques a animais na região e da ausência de identificação dos abrigos de morcegos hematófagos, conhecidos como morcegos-vampiros, responsáveis pela transmissão.

O comunicado também aponta o risco de disseminação da enfermidade para cidades próximas, como Esperança do Sul, Crissiumal e Derrubadas, no entorno de Tiradentes do Sul, além de Pirapó, Garruchos e Dezesseis de Novembro, nas imediações de São Nicolau.

De acordo com o coordenador do Programa de Controle da Raiva em Herbívoros da Seapi, Wilson Hoffmeister, equipes especializadas já atuam na área com o objetivo de identificar possíveis esconderijos dos morcegos e intensificar ações preventivas. Entre as medidas adotadas estão o controle desses animais e a orientação aos produtores quanto à importância da vacinação dos rebanhos. Ele ressalta que o trabalho inclui o acompanhamento de focos, atendimento de suspeitas e adoção rápida de ações sanitárias para conter o avanço da doença, destacando a necessidade de colaboração dos produtores e da comunicação imediata de qualquer ocorrência.

A recomendação aos agricultores e pecuaristas é que, ao encontrarem possíveis abrigos de morcegos-vampiros, não tentem capturá-los por conta própria. O correto é informar imediatamente a Inspetoria Veterinária ou o Escritório de Defesa Agropecuária do município. Esses animais costumam se esconder em locais como troncos ocos, cavernas, fendas em rochas, túneis e construções abandonadas.

A captura dos morcegos é realizada exclusivamente por equipes especializadas dos Núcleos de Controle da Raiva do Estado, que possuem treinamento adequado e vacinação. Esses grupos são acionados sempre que há confirmação da doença em herbívoros ou quando se observa grande incidência de mordidas em animais de produção, como bovinos, equinos, ovinos e suínos.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 38 minutos

Indústria gaúcha soma R$ 49,4 bilhões em vendas e mostra recuperação em março

As vendas da indústria do Rio Grande do Sul registraram recuperação em março com alta de 7% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, acumulan...

 (Foto: Globo News)
Crime Há 2 horas

Doze anos depois: veja como estão os condenados pela morte do menino Bernardo

Crime que ocorreu em 2014 e chocou o Brasil, relembre o caso e veja como está a situação atual

 -
Fazenda Há 3 horas

Governo do Estado amplia influência nos repasses estaduais aos municípios em 2025 com o Programa de Integração Tributária

O Programa de Integração Tributária (PIT), iniciativa do governo do Estado por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) via Receita Estadual, impulsio...

 (Foto: Divulgação)
Brasil Há 3 horas

Novas regras do Minha Casa, Minha Vida entram em vigor após o feriado de Tiradentes

Com a atualização, os limites de renda para cada faixa do programa foram elevados

 (Foto: Reprodução Rede Peperi)
Acidente Há 3 horas

Trabalhadores ficam feridos em queda de estrutura de galpão no interior de Itapiranga

Eles trabalhavam na montagem de uma estrutura de um galpão pré-moldado, que caiu sobre eles.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
1.82 km/h Vento
79% Umidade
100% (2.5mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quarta
26° 15°
Quinta
25° 17°
Sexta
22° 17°
Sábado
21° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Fazenda Há 35 minutos

Indústria gaúcha soma R$ 49,4 bilhões em vendas e mostra recuperação em março
Economia Há 49 minutos

BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco Master
Internacional Há 2 horas

Lula: é preciso “dar logo” Nobel da Paz à Trump para encerrar guerras
Justiça Há 2 horas

Carmen Lúcia vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação
Internacional Há 2 horas

Anistia acusa EUA, Israel e Rússia de minar multilateralismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,27%
Euro
R$ 5,84 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 399,806,67 -0,04%
Ibovespa
196,132,06 pts 0.2%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias