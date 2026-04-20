Segunda, 20 de Abril de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza cumpre agenda na Fronteira com foco em infraestrutura, qualificação profissional e desenvolvimento regional

O vice-governador Gabriel Souza cumpriu, nesta segunda-feira (20/4), uma série de agendas na região da Fronteira, com visitas voltadas ao fortaleci...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/04/2026 às 19h06
Gabriel Souza cumpre agenda na Fronteira com foco em infraestrutura, qualificação profissional e desenvolvimento regional
Em sua visita a cidades da região da Fronteira, Gabriel destacou a capacidade de investimentos do governo do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza cumpriu, nesta segunda-feira (20/4), uma série de agendas na região da Fronteira, com visitas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura, à qualificação profissional e ao estímulo ao desenvolvimento econômico região. O roteiro passou pelos municípios de Bagé, Hulha Negra, Pinheiro Machado e Candiota, acompanhado dos deputados Frederico Antunes e Ernani Polo.

“Hoje, o Estado consegue investir porque equilibrou as contas de uma maneira eficiente, a tal ponto de passarmos de um Estado endividado para um Estado que investe. Antes, não conseguíamos pagar em dia hospitais, municípios e nem manter as rodovias. Agora, além de conservar melhor a malha, estamos fazendo novos investimentos e criando condições para que o Rio Grande volte a crescer”, destacou Gabriel.

A primeira agenda do dia ocorreu em Hulha Negra, onde Gabriel visitou as obras do Centro de Formação Profissional Rural (CFPR) da Campanha. O empreendimento, conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), representa um investimento de cerca de R$ 60 milhões e deve se tornar referência internacional na formação de operadores de máquinas agrícolas de alta tecnologia.

Em Hulha Negra, Gabriel lembrou o potencial do Senar em atrair alunos de todo o Estado na qualificação profissional -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Em Hulha Negra, Gabriel lembrou o potencial do Senar em atrair alunos de todo o Estado na qualificação profissional -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A iniciativa tem potencial para atrair alunos de diferentes regiões do Estado e qualificar mão de obra para um setor cada vez mais tecnificado. “O desenvolvimento passa pela qualificação das pessoas. Esse centro conecta tecnologia, formação e oportunidades, fortalecendo uma região que vem crescendo e precisa cada vez mais de mão de obra preparada”, avaliou Gabriel.

Na sequência, em Pinheiro Machado, o vice-governador esteve na Fazenda Batalha, onde participou de visita técnica com produtores e lideranças locais. Durante o encontro, foram discutidos os desafios e as oportunidades do setor agropecuário, com destaque para a diversificação produtiva e o aumento da geração de emprego e renda no meio rural.

Em Candiota, vinhos e azeite

À tarde, em Candiota, Gabriel visitou o empreendimento Terroir 31 Wines, voltado à produção de vinhos e azeites. O projeto integra um conjunto de novos investimentos privados na região, que vêm transformando áreas antes destinadas à pecuária extensiva em polos produtivos de maior valor agregado. “A olivicultura no Rio Grande do Sul é um exemplo de como o investimento em tecnologia e inovação pode transformar uma cadeia produtiva. Além de liderarmos a produção nacional, esses empreendimentos ampliam empregos e impulsionam a economia local com forte potencial de crescimento”, afirmou o vice-governador.

Encerrando o roteiro, Gabriel esteve na Estrada Miguel Arlindo Câmara, onde conferiu as melhorias realizadas na via, considerada estratégica para o acesso ao município. Foram recuperados 15 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 1,6 milhão por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa), além de aportes anteriores de R$ 9,9 milhões do Estado e R$ 1,7 milhão de contrapartida municipal.

Em Candiota, Gabriel destacou a olivicultura como exemplo de investimento em tecnologia e inovação -Foto: Joel Vargas /Ascom GVG
Em Candiota, Gabriel destacou a olivicultura como exemplo de investimento em tecnologia e inovação -Foto: Joel Vargas /Ascom GVG

Texto: Juliana Pimentel/Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Causa Animal Há 6 horas

Municípios gaúchos podem se habilitar para receber recursos destinados à causa animal

Prefeituras, incluindo da Região Celeiro, já podem iniciar cadastro e estruturar fundos municipais para acessar verbas estaduais

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Chuva forte impacta cerca de 700 famílias na região de Sorocaba

Previsão da Defesa Civil é de tempo firme no estado nesta segunda
Geral Há 9 horas

Inmet alerta para chuvas intensas em estados do Norte e Nordeste

Pequena parte do Centro-Oeste também pode ser atingida

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Operação policial deixa visitantes "ilhados" em cartão-postal do Rio

Dezenas de pessoas ficaram presas no alto do Morro Dois Irmãos

 (Foto: Reprodução / Imagem gerada por IA)
Alerta Digital Há 10 horas

Imagem falsa de acidente gera preocupação e mobiliza moradores em Ronda Alta

Conteúdo criado por inteligência artificial circula nas redes e levanta debate sobre fake news

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
21° Sensação
2.24 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
26° 18°
Sexta
27° 17°
Sábado
23° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Gabriel Araújo conquista Laureus, maior premiação do esporte mundial
Internacional Há 1 hora

Líderes africanos pedem soberania e integração para superar terrorismo
Economia Há 2 horas

Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras
Vice-governador Há 2 horas

Gabriel Souza cumpre agenda na Fronteira com foco em infraestrutura, qualificação profissional e desenvolvimento regional
Entretenimento Há 2 horas

Ipatinga ganha residencial que une moradia, lazer e wellness

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 -0,09%
Euro
R$ 5,86 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,113,48 -2,00%
Ibovespa
196,132,06 pts 0.2%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias