Gabriel Souza cumpre agenda na Fronteira com foco em infraestrutura, qualificação profissional e desenvolvimento regional

Em sua visita a cidades da região da Fronteira, Gabriel destacou a capacidade de investimentos do governo do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza cumpriu, nesta segunda-feira (20/4), uma série de agendas na região da Fronteira, com visitas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura, à qualificação profissional e ao estímulo ao desenvolvimento econômico região. O roteiro passou pelos municípios de Bagé, Hulha Negra, Pinheiro Machado e Candiota, acompanhado dos deputados Frederico Antunes e Ernani Polo.

“Hoje, o Estado consegue investir porque equilibrou as contas de uma maneira eficiente, a tal ponto de passarmos de um Estado endividado para um Estado que investe. Antes, não conseguíamos pagar em dia hospitais, municípios e nem manter as rodovias. Agora, além de conservar melhor a malha, estamos fazendo novos investimentos e criando condições para que o Rio Grande volte a crescer”, destacou Gabriel.

A primeira agenda do dia ocorreu em Hulha Negra, onde Gabriel visitou as obras do Centro de Formação Profissional Rural (CFPR) da Campanha. O empreendimento, conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), representa um investimento de cerca de R$ 60 milhões e deve se tornar referência internacional na formação de operadores de máquinas agrícolas de alta tecnologia.

Em Hulha Negra, Gabriel lembrou o potencial do Senar em atrair alunos de todo o Estado na qualificação profissional -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A iniciativa tem potencial para atrair alunos de diferentes regiões do Estado e qualificar mão de obra para um setor cada vez mais tecnificado. “O desenvolvimento passa pela qualificação das pessoas. Esse centro conecta tecnologia, formação e oportunidades, fortalecendo uma região que vem crescendo e precisa cada vez mais de mão de obra preparada”, avaliou Gabriel.

Na sequência, em Pinheiro Machado, o vice-governador esteve na Fazenda Batalha, onde participou de visita técnica com produtores e lideranças locais. Durante o encontro, foram discutidos os desafios e as oportunidades do setor agropecuário, com destaque para a diversificação produtiva e o aumento da geração de emprego e renda no meio rural.

Em Candiota, vinhos e azeite

À tarde, em Candiota, Gabriel visitou o empreendimento Terroir 31 Wines, voltado à produção de vinhos e azeites. O projeto integra um conjunto de novos investimentos privados na região, que vêm transformando áreas antes destinadas à pecuária extensiva em polos produtivos de maior valor agregado. “A olivicultura no Rio Grande do Sul é um exemplo de como o investimento em tecnologia e inovação pode transformar uma cadeia produtiva. Além de liderarmos a produção nacional, esses empreendimentos ampliam empregos e impulsionam a economia local com forte potencial de crescimento”, afirmou o vice-governador.

Encerrando o roteiro, Gabriel esteve na Estrada Miguel Arlindo Câmara, onde conferiu as melhorias realizadas na via, considerada estratégica para o acesso ao município. Foram recuperados 15 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 1,6 milhão por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa), além de aportes anteriores de R$ 9,9 milhões do Estado e R$ 1,7 milhão de contrapartida municipal.

Em Candiota, Gabriel destacou a olivicultura como exemplo de investimento em tecnologia e inovação -Foto: Joel Vargas /Ascom GVG

Texto: Juliana Pimentel/Ascom GVG

Edição: Secom