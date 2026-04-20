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Operação policial deixa visitantes "ilhados" em cartão-postal do Rio

Dezenas de pessoas ficaram presas no alto do Morro Dois Irmãos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/04/2026 às 11h19
Operação policial deixa visitantes "ilhados" em cartão-postal do Rio
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Cerca de 200 pessoas ficaram presas no início da manhã desta segunda-feira (20) no alto do Morro Dois Irmãos, ponto turístico da zona sul do Rio de Janeiro, durante uma operação policial na comunidade do Vidigal.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil fluminense em conjunto com o Ministério Público do Estado da Bahia.

O ponto é frequentado por moradores e turistas, que chegam cedo, por meio de trilhas, para admirar o nascer do Sol e a paisagem ao redor do morro, que tem vista privilegiada para a zona sul da cidade. Diante da falta de segurança, os visitantes ficaram impedidos de descer.

A operação visa prender integrantes do Comando Vermelho da Bahia que, segundo informações da polícia, estavam escondidos na comunidade. Os criminosos reagiram e moradores relatam que houve intenso tiroteio.

Integrantes da facção também incendiaram lixeiras da Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) na Avenida Niemeyer, principal acesso da comunidade e ligação entre os bairros de São Conrado e Leblon.

A via ficou fechada por cerca de meia hora, e o trânsito voltou a fluir com a atuação de um comboio de carros da Polícia Militar.

Em publicações nas redes sociais, moradores do Vidigal relataram a situação de insegurança e medo por causa do tiroteio e da passagem de helicópteros da Polícia Civil sobre a comunidade. Em vídeos, é possível ouvir o som dos tiros.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, a operação teve a participação de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em ação integrada com o Ministério Público do Estado da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Civil da Bahia.

“A ação é resultado de um trabalho conjunto de inteligência e cooperação interestadual entre as forças de segurança”, informou a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio.

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