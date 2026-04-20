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Imagem falsa de acidente gera preocupação e mobiliza moradores em Ronda Alta

Conteúdo criado por inteligência artificial circula nas redes e levanta debate sobre fake news

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Máxima
20/04/2026 às 11h13
Imagem falsa de acidente gera preocupação e mobiliza moradores em Ronda Alta
(Foto: Reprodução / Imagem gerada por IA)

Uma montagem digital provocou inquietação entre moradores de Ronda Alta na noite deste domingo (19). A imagem, amplamente compartilhada nas redes sociais, mostrava um suposto capotamento de veículo na área central do município, mais precisamente na rótula da Cotrisal.

O material apresentava elementos que simulavam a presença de equipes de socorro, como profissionais do SAMU e pessoas ao redor, dando aparência de veracidade à cena. No entanto, foi confirmado que não houve qualquer ocorrência no local e que o conteúdo foi totalmente produzido por ferramentas de inteligência artificial, caracterizando informação falsa.

A situação gerou grande repercussão na comunidade e reacendeu discussões sobre o uso indevido de tecnologias digitais para a criação e disseminação de conteúdos enganosos.

Especialistas alertam que a propagação de fake news pode causar alarme desnecessário, além de comprometer o funcionamento de serviços essenciais ao deslocar equipes para atendimentos inexistentes.

Do ponto de vista legal, quem produz ou compartilha esse tipo de conteúdo pode responder judicialmente, inclusive por danos morais e outras infrações, o que reforça a importância de sempre verificar a veracidade das informações em fontes confiáveis antes de repassá-las.

 

 

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