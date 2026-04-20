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18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos

Quinto dia do evento reúne atividades técnicas, debates sobre o setor rural e atrações culturais; portões foram abertos às 10h no parque de exposições

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações 18° Feicap
20/04/2026 às 10h58
18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos
(Foto: Feicap/Divulgação)

A 18ª edição da Feicap chega ao seu quinto dia de programação nesta segunda-feira (20) com foco especial no setor agropecuário, além de atividades culturais e apresentações musicais em Três Passos. Os portões do parque de exposições foram abertos às 10h, dando início ao chamado “Dia do Agro”.

A programação destaca a relevância do campo para a economia regional e reúne produtores, especialistas e o público em atividades voltadas à troca de conhecimento e inovação no setor.

Entre os principais eventos do dia está a palestra “Plano Safra 2026/2027: Cenários e impactos para o produtor rural”, conduzida pelo presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri. A atividade ocorre às 14h no Palco Raízes, junto ao CTG Missioneiro dos Pampas.

Ainda dentro da programação técnica, estão previstos um painel sobre apicultura e meliponicultura e um debate voltado ao desenvolvimento agropecuário no município, com foco em experiências e perspectivas para o futuro da atividade rural na região.

Na área cultural, o evento conta com apresentações do Projeto Cante e Encante e da Banda Equalize, programadas para ocorrer entre 15h e 16h30 no Palco Gastronômico, valorizando artistas locais e regionais.

No período da noite, o Espaço Turismo recebe, às 19h, o painel “O nosso mundo em transformação”, que propõe reflexões sobre mudanças e tendências em diferentes setores.

A programação musical segue até o encerramento das atividades do dia no Palco Gastronômico, com apresentações de Jhan Berwig, Raiany de Freitas, Banda Anjos do Sul, Banda Pandora e Portal da Serra.

Os pavilhões da feira encerram o atendimento às 22h, enquanto o parque de exposições permanece aberto ao público até as 3h30 da madrugada. A Feicap segue reunindo atividades técnicas, culturais e de entretenimento ao longo de sua programação.

 
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