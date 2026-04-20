Semana no RS terá virada no clima com retorno da chuva e risco de temporais em parte do Estado

O início desta segunda-feira (20) ainda é marcado pela atuação de ar seco em áreas do Leste e do Norte do Rio Grande do Sul, enquanto a instabilidade volta a ganhar força na metade Oeste do Estado. Em Três Passos e na Região Celeiro, o dia começa com presença de sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo do período e a chuva deve se espalhar entre a tarde e a noite. Em alguns pontos, a precipitação ocorre ainda no fim da tarde, enquanto em outros a instabilidade se concentra apenas no período noturno.

As temperaturas da madrugada ficaram em torno de 15°C na maior parte da região, com registros entre 12°C e 13°C em algumas localidades. Ao longo do dia, o calor ganha força e as máximas devem variar entre 30°C e 32°C.

Na terça-feira (21), a previsão indica céu predominantemente nublado e chuva ao longo de todo o dia. Não está descartada a ocorrência de precipitação mais intensa e temporais isolados em pontos específicos. Com a instabilidade mais presente, as temperaturas não sobem tanto, ficando com máximas entre 24°C e 26°C.

Na quarta-feira (22), o sol volta a aparecer em meio às nuvens, embora ainda haja períodos de maior cobertura de nebulosidade e registro de chuva de forma localizada e passageira. As temperaturas apresentam leve elevação, com máximas previstas entre 26°C e 28°C.

Já na quinta-feira (23) e na sexta-feira (24), o sol pode surgir em alguns momentos, mas a presença de nuvens segue predominando e há previsão de chuva ao longo dos dois dias. Também não se descartam episódios de chuva forte e temporais localizados. As temperaturas ficam mais estáveis, com máximas entre 23°C e 25°C na quinta-feira e entre 24°C e 26°C na sexta-feira.