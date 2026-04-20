Inscrições para expositores da Facipal 2026 abrem no dia 22 de abril e vai até 30 de Abril

Começa na próxima quarta-feira, 22 de abril, o período de inscrições para expositores interessados em participar da Facipal 2026 – Feira das Potencialidades de Palmitinho. O prazo se estende até o dia 30 de abril e, nesta etapa, está aberto a empresas de toda a região.

Anteriormente, entre os dias 8 e 17 de abril, a inscrição foi restrita a empreendimentos sediados em Palmitinho. Os empresários locais ainda podem garantir participação nesta nova fase, porém não terão acesso ao subsídio oferecido pela administração municipal aos que se inscreveram dentro do prazo inicial.

As condições de participação estão definidas no Edital de Chamamento Público 01/2026. O documento reúne as orientações sobre critérios, documentação necessária e etapas do processo de seleção, e pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Palmitinho.

A Facipal 2026 será realizada entre os dias 21 e 24 de maio e é considerada a principal vitrine das potencialidades do município. O evento reúne iniciativas dos setores do agronegócio, comércio, indústria, serviços e agricultura familiar, com foco na promoção de negócios, integração regional e valorização da produção local.

A edição deste ano também marca as comemorações pelos 60 anos de emancipação político-administrativa de Palmitinho.