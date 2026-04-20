Segunda, 20 de Abril de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições para expositores da Facipal 2026 abrem no dia 22 de abril e vai até 30 de Abril

Prazo segue até 30 de abril e passa a contemplar empresas de toda a região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Assessoria de Comunicação Facipal
20/04/2026 às 10h28
Inscrições para expositores da Facipal 2026 abrem no dia 22 de abril e vai até 30 de Abril
(Foto: Divulgação)

Começa na próxima quarta-feira, 22 de abril, o período de inscrições para expositores interessados em participar da Facipal 2026 – Feira das Potencialidades de Palmitinho. O prazo se estende até o dia 30 de abril e, nesta etapa, está aberto a empresas de toda a região.

Anteriormente, entre os dias 8 e 17 de abril, a inscrição foi restrita a empreendimentos sediados em Palmitinho. Os empresários locais ainda podem garantir participação nesta nova fase, porém não terão acesso ao subsídio oferecido pela administração municipal aos que se inscreveram dentro do prazo inicial.

As condições de participação estão definidas no Edital de Chamamento Público 01/2026. O documento reúne as orientações sobre critérios, documentação necessária e etapas do processo de seleção, e pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Palmitinho.

A Facipal 2026 será realizada entre os dias 21 e 24 de maio e é considerada a principal vitrine das potencialidades do município. O evento reúne iniciativas dos setores do agronegócio, comércio, indústria, serviços e agricultura familiar, com foco na promoção de negócios, integração regional e valorização da produção local.

A edição deste ano também marca as comemorações pelos 60 anos de emancipação político-administrativa de Palmitinho.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Feicap/Divulgação)
Feira Há 15 minutos

18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos

Quinto dia do evento reúne atividades técnicas, debates sobre o setor rural e atrações culturais; portões foram abertos às 10h no parque de exposições

 (Foto: Divulgação HDP)
Saúde Há 4 horas

Prefeitura esclarece impasse com médicos do Hospital Divina Providência em Frederico Westphalen

Nota oficial aborda avisos prévios, situação financeira da instituição e negociações com o sindicato

 (Foto: Corpo de Bombeiros Divulgação)
Institucional Há 3 dias

Bombeiros Voluntários convocam assembleia em Tenente Portela

Reunião ocorre em 15 de maio e também vai tratar de outros assuntos administrativos da entidade

 (Foto: Priscila Nhoatto)
Segurança Há 3 dias

Palmitinho terá nova unidade do Corpo de Bombeiros após cooperação entre Estado e municípios

Portaria publicada no Diário Oficial formaliza implantação do serviço na região e prevê início das atividades em maio

 (Foto: Divulgação Prefeitura de Derrubadas)
Cidades Há 3 dias

Rede municipal de Derrubadas realiza formação do programa Alfabetiza Tchê

Atividade reuniu professores alfabetizadores e abordou resultados de avaliações externas e práticas pedagógicas

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 30°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
26° 18°
Sexta
27° 17°
Sábado
23° 17°
Últimas notícias
Feira Há 13 minutos

18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos
Operação Conjunta Há 15 minutos

Carga irregular de soja é interceptada e homem acaba preso em Três Passos
Tempo Há 20 minutos

Semana no RS terá virada no clima com retorno da chuva e risco de temporais em parte do Estado
Imposto Há 34 minutos

Receita vai pagar “cashback” do IR para quem nem declarou imposto no ano passado, saiba como vai funcionar
Econômia Há 43 minutos

Inscrições para expositores da Facipal 2026 abrem no dia 22 de abril e vai até 30 de Abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,08%
Euro
R$ 5,86 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,731,23 -2,75%
Ibovespa
195,909,44 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias