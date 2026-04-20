Segunda, 20 de Abril de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita Estadual inicia envio de comunicados prévios para estimular regularização de débitos de ICMS antes do ajuizamento

A Receita Estadual passou a realizar o envio de comunicações por e-mail — em formato de “mala direta” — a contribuintes com pendências tributárias ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/04/2026 às 09h12
Receita Estadual inicia envio de comunicados prévios para estimular regularização de débitos de ICMS antes do ajuizamento
-

A Receita Estadual passou a realizar o envio de comunicações por e-mail — em formato de “mala direta” — a contribuintes com pendências tributárias passíveis de cobrança judicial. Os avisos são enviados antes do ajuizamento, oferecendo a oportunidade de regularização com menor custo para o devedor.

A iniciativa é conduzida pela Central de Serviços Compartilhados (CSC) Ajuizamento e Protesto, em parceria com a CSC Contatos de Cobrança. O objetivo é ampliar a regularização ainda na fase administrativa e reduzir a necessidade de encaminhamento de dívidas para execução fiscal.

Neste primeiro ciclo, a ação contempla devedores de ICMS declarado e não declarado que integram a programação trimestral de ajuizamento. Ao todo, são quase 39 mil débitos, que somam mais de R$ 930 milhões. A estratégia prevê envios trimestrais, acompanhando a atualização do conjunto de dívidas.

Aumento da receita com redução de ajuizamentos

O modelo amplia uma prática já adotada há mais de um ano para os casos de encaminhamento de dívidas para protesto. A expectativa é aumentar a liquidez do crédito tributário e, ao mesmo tempo, reduzir o volume de processos judiciais.

Nos e-mails, a Receita Estadual informa a existência de pendências e orienta sobre a necessidade de regularização imediata, destacando que a quitação nessa fase evita a execução fiscal e custos adicionais, como custas judiciais e honorários advocatícios. A comunicação também direciona o contribuinte ao Portal e-CAC da Receita Estadual, onde é possível consultar os débitos e realizar os procedimentos necessários para a regularização.

Receita 2030+: atuação orientativa e oportunidades de regularização

Com a medida, a Receita Estadual reforça sua atuação orientadora, incentivando a conformidade tributária e promovendo soluções mais ágeis e menos onerosas tanto para o Estado quanto para os contribuintes. A ação está alinhada ao Programa Receita 2030+ , composto por 30 medidas de modernização da administração tributária gaúcha, e à chamada “pirâmide de conformidade”, que reflete a atual forma de atuação da Receita Estadual.

Nesse modelo, a atitude dos contribuintes na hora de cumprirem as obrigações tributárias define a atuação do fisco gaúcho e as possíveis medidas adotadas – que podem ser de orientação, fiscalização preventiva ou fiscalização repressiva, entre outras. O foco é estimular o cumprimento voluntário e trazer os contribuintes para a regularidade fiscal, que é a base da pirâmide.

Texto: Ascom Sefaz e Receita Estadual
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 22 minutos

Semana no RS terá virada no clima com retorno da chuva e risco de temporais em parte do Estado

Instabilidade avança da metade Oeste e muda cenário do tempo nos próximos dias, após início de segunda-feira ainda com ar seco em parte do território gaúcho
Geral Há 2 horas

Belém decreta emergência em razão de fortes chuvas

Foram mais de 150 milímetros em menos de 24 horas

 Campanha
Detran Há 3 horas

Campanhas de prevenção e ações de fiscalização do DetranRS reduzem acidentes e mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026

Campanhas de prevenção e ações de fiscalização do DetranRS têm contribuído para a queda consistente no número de acidentes fatais e mortes no trâns...

 (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG)
Povos originários Há 4 horas

Governo do Estado valoriza educação indígena com mais de 100 escolas voltadas aos povos originários

Comunidade Kaingang é uma das atendidas na Rede Estadual de educação
Geral Há 16 horas

Hospedagens têm até amanhã para adotar check-in digital

Turista poderá fazer preenchimento antecipado pelo gov.br

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 30°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
26° 18°
Sexta
27° 17°
Sábado
23° 17°
Últimas notícias
Feira Há 13 minutos

18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos
Operação Conjunta Há 15 minutos

Carga irregular de soja é interceptada e homem acaba preso em Três Passos
Tempo Há 20 minutos

Semana no RS terá virada no clima com retorno da chuva e risco de temporais em parte do Estado
Imposto Há 34 minutos

Receita vai pagar “cashback” do IR para quem nem declarou imposto no ano passado, saiba como vai funcionar
Econômia Há 43 minutos

Inscrições para expositores da Facipal 2026 abrem no dia 22 de abril e vai até 30 de Abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,08%
Euro
R$ 5,86 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,731,23 -2,75%
Ibovespa
195,909,44 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias