Campanhas de prevenção e ações de fiscalização do DetranRS reduzem acidentes e mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026

Campanha "A vida é mais urgente do que qualquer mensagem", sobre o uso de celular, foi premiada no Salão da Propaganda do RS -Foto: Reprodução/Divulgação DetranRS

Campanhas de prevenção e ações de fiscalização do DetranRS têm contribuído para a queda consistente no número de acidentes fatais e mortes no trânsito gaúcho. Nos três primeiros meses deste ano, comparando-se com o mesmo período de 2025, por exemplo, houve redução de 15,4% nas ocorrências fatais e queda de 13,5% no número de vítimas. De janeiro a março de 2026, foram 383 acidentes fatais contra 324 no mesmo período deste ano; já o número de vítimas caiu de 428 para 370.

Buscando consolidar esse cenário de redução na acidentalidade, o DetranRS vem intensificando ações de educação e fiscalização. Na Operação Verão Total, todo o efetivo de agentes de trânsito do DetranRS foi deslocado para o litoral, atuando de forma permanente nas ações da Balada Segura junto aos veranistas. Na área educativa, no último ano o DetranRS ampliou em 50% o total de pessoas atingidas pelas capacitações que desenvolve através da Escola Pública de Trânsito.

Os públicos dessas ações são diversos: docentes, alunos do Ensino Médio e Fundamental, profissionais credenciados à instituição, representantes das prefeituras municipais, entre outros. Em 2025, 6.800 pessoas realizaram atividades de instrumentalização na Escola do DetranRS.

Na área de campanhas de conscientização, o DetranRS desenvolveu nove campanhas somente em 2025, em um investimento total de R$ 25 milhões. Neste primeiro trimestre de 2026, o destaque é a campanha "Na Estrada, o salva-vidas é você", com foco no veraneio. No ano passado, a campanha "A vida é mais urgente do que qualquer mensagem", que abordou o uso do celular, foi premiada no Salão ARP (Associação Rio-Grandense de Propaganda), recebendo medalha de ouro na categoria Criatividade. A instituição também assinou campanhas recentes como "Volte bem - você tem muita vida pela frente", que está sendo reveiculada nos feriadões deste primeiro semestre.

Experiências educativas

A instituição também tem intensificado a participação em eventos e feiras, proporcionando experiências educativas ao público gaúcho. No South Summit Brazil, no último mês, apresentou ao público um simulador de direção que demonstrava os efeitos do álcool e do uso do celular. No Planeta Atlântida, em janeiro, disponibilizou transporte gratuito de ida e volta para o festival, com o "Ônibus Salva-Vidas da Galera". E, de forma recorrente, tem levado o teste educativo do etilômetro (bafômetro) aos eventos em que participa, como na Expointer de 2025.

Para a diretora-geral-adjunta, Isabel Friski, "o DetranRS vem se aproximando cada vez mais do público gaúcho para dialogar sobre trânsito, seja em eventos, campanhas, ações educativas e de fiscalização, com a importante parceria dos demais órgãos que compõem o Sistema Estadual de Trânsito. Os números de 2026 apresentam reduções relevantes, as quais buscamos consolidar, perseguindo o índice zero de mortes no trânsito".

Texto: Eduardo Mânica/Ascom DetranRS

Edição: Secom