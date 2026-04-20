Prefeitura esclarece impasse com médicos do Hospital Divina Providência em Frederico Westphalen

A Administração Municipal de Frederico Westphalen e a interventora do Hospital Divina Providência (HDP), Lisete Cristina Bison, divulgaram na última sexta-feira, 17 de abril, um posicionamento oficial sobre a relação com médicos que atuam na unidade.

Segundo o documento, uma reunião realizada no gabinete do prefeito Orlando Girardi reuniu a interventora, representantes do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e a assessoria jurídica do hospital. Entre os temas discutidos, esteve o aviso prévio de 60 dias concedido a dois profissionais plantonistas, em razão do encerramento de contratos terceirizados.

A administração municipal informou que o hospital enfrenta dificuldades financeiras expressivas, com um passivo superior a R$ 30 milhões acumulado ao longo dos anos. Diante desse cenário, o município afirma que vem adotando medidas de reorganização administrativa e operacional, após iniciativas anteriores não apresentarem os resultados esperados.

Durante o encontro, o Simers sugeriu a abertura de negociação, desde que os avisos prévios fossem cancelados de forma imediata. A Prefeitura afirmou não ter concordado com a exigência, por considerá-la incompatível com a situação atual da instituição.

Ainda conforme a nota, após o impasse, foram entregues 22 cartas de aviso prévio por médicos vinculados ao hospital. A administração informou que não realizou o protocolo dos documentos, sob o entendimento de que o procedimento deve ser feito individualmente por cada profissional junto à instituição.

O comunicado também menciona a existência de relatos sobre possível pressão para assinatura das cartas, situação que, de acordo com a Prefeitura, deverá ser analisada com cautela.

A gestão municipal destacou que está em andamento uma auditoria externa para apurar as causas da crise financeira do hospital, com previsão de divulgação dos resultados nos próximos meses.

Por fim, a Administração Municipal afirmou que não há risco de desassistência, garantindo a continuidade dos serviços e o abastecimento de insumos. O texto encerra reforçando a disposição do município para o diálogo com as entidades, desde que sem condicionantes, com foco na manutenção dos atendimentos e na recuperação da instituição.



Nota de Esclarecimento





A Administração Municipal de Frederico Westphalen e a interventora do Hospital Divina Providência (HDP), Lisete Cristina Bison, vêm a público prestar esclarecimentos à comunidade acerca dos fatos ocorridos na tarde desta sexta-feira, 17 de abril e que estão sendo amplamente publicados nos diversos meios de comunicação acerca de questões relacionadas ao Hospital.

A reunião foi realizada no gabinete do prefeito Orlando Girardi, com a presença da Interventora, da direção do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e do corpo jurídico que assessora o HDP, neste momento de reestruturação. O encontro teve como pauta principal o aviso prévio de 60 dias que foi dado a dois profissionais médicos que trabalham no Plantão do Hospital para a rescisão de seus contratos terceirizados como previsto na pactuação.

Foi esclarecido que o Hospital Divina Providência necessita de uma profunda reestruturação administrativa e operacional em razão da grave situação financeira, com dívida superior a R$ 30 milhões, acumulada ao longo dos últimos anos.