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Licitações para a construção de escolas são destaque da semana na Agenda Celic

A concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da Escola Estadual Indígena de Ensino Fun...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/04/2026 às 10h07
Licitações para a construção de escolas são destaque da semana na Agenda Celic
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A concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Monte Caseros, no Município de Ibiraiaras, região Nordeste do Estado, está entre as licitações programadas para a semana. A agenda é organizada pelo governo do Estado por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

A construção deverá ser no padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com área total estimada de 2.963,50 m², incluindo edificação com um pavimento, quadra poliesportiva coberta e áreas de apoio. O certame, solicitado pela Secretaria da Educação (Seduc), ocorre na quarta-feira (24/4), às 9h30. O valor estimado da contratação é de R$ 9,8 milhões.

Para o período, também está prevista a concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para a obra de construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio, localizada no município de Imbé, no Litoral Norte. A área coberta corresponde a 4.313,74 m² da execução, enquanto a área descoberta é de 2.623,73 m². O valor estimado da contratação, solicitada pela Seduc, é de R$ 16,9 milhões. A licitação está programada para esta sexta-feira (24/4), às 9h30.

Monitoramento

Na quinta-feira (23/4), às 9h30, ocorre o pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de equipamentos e software de monitoramento e rastreamento eletrônico de pessoas vinculadas a procedimentos judiciais dos tribunais de Justiça Federal e Estadual, no âmbito da proteção às vítimas prevista na Lei Maria da Penha.

O serviço inclui o fornecimento de dispositivo portátil de monitoramento eletrônico remoto georreferenciado, tipo tornozeleira, e smartphones, o dispositivo de acompanhamento da vítima (DAV). O valor anual estimado é de R$ 31,6 milhões. O certame é uma solicitação da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Barragem

Outro destaque da Agenda Celic é a concorrência eletrônica para a contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para o detalhamento do projeto da tomada d’água do Dique 2 da Barragem do Arroio Taquarembó. A barragem está localizada entre os municípios de Dom Pedrito, Lavras do Sul e Rosário do Sul, na região da Campanha.

O serviço inclui a execução de sondagens e levantamento topográfico, com o objetivo de subsidiar a elaboração do referido detalhamento. Solicitado pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), o certame está programado para quinta-feira (23/4), às 9h. O valor estimado da contratação é de R$ 583 mil.

Outras licitações

No período de 20 a 24 de abril ainda estão previstos pregões para a aquisição de equipamentos para informática e organização de eventos, entre outros. Os certames têm o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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