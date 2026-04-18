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Estreia histórica: Flamengo/Gurias do Yucumã vence Aimoré e encanta no Campeonato Gaúcho Sub-15

Com gols de Djulia e Viviane, a equipe do Noroeste gaúcho superou uma maratona de viagem e a escassez de recursos para garantir uma vitória maiúscula em São Leopoldo.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
18/04/2026 às 22h16
Estreia histórica: Flamengo/Gurias do Yucumã vence Aimoré e encanta no Campeonato Gaúcho Sub-15
Fotos: Assessoria Gurias do Yucumã

A tarde deste sábado 18 de Abril foi inesquecível para o esporte do Noroeste do Rio Grande do Sul, a equipe feminina Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã protagonizou uma estreia inquestionável no Campeonato Gaúcho da categoria. Jogando fora de casa, no Estádio Cristo Redentor, em São Leopoldo, as jovens atletas não se intimidaram diante da tradição do Aimoré e impuseram um ritmo forte, conquistando uma vitória por 2 a 0.

O triunfo foi construído com maturidade e talento coletivo. Os gols da vitória tiveram um significado especial: marcados por Djulia, do município de Redentora, e Viviane, de Pinhal, eles personificaram o caráter regional do elenco, que reúne promessas de diversas cidades da região em torno de um objetivo comum. Mais do que os três pontos, a atuação foi uma afirmação clara da força e do potencial do futebol feminino no interior do estado.

Por trás desse desempenho exemplar, há um trabalho de bastidores comprometido e apaixonado. A técnica Janete Bones tem sido peça-chave na condução do grupo, exercendo uma liderança que une competência técnica e sensibilidade. Ao seu lado, a coordenadora Amanda Gabriela imprime profissionalismo e dedicação na organização diária do projeto. É impossível, também, não reconhecer a figura do professor Ildo Scapini, pilar e grande incentivador da modalidade, cuja persistência tem sido o combustível para manter viva essa iniciativa esportiva.

A magnitude da vitória ganha contornos épicos quando se analisa a realidade das atletas. Com apoio institucional ainda restrito — contando praticamente apenas com o suporte da Prefeitura de Tenente Portela —, a equipe precisou superar desafios logísticos imensos. As atletas iniciaram a jornada às 3 horas da manhã deste sábado (18) e, após o apito final, já empreenderam o retorno para casa, acumulando quase 24 horas ininterruptas entre estrada e campo. Essa entrega é um exemplo nítido de resiliência e amor ao esporte.

Um chamado à região

O resultado levanta uma reflexão importante: até quando projetos de tamanha relevância social e esportiva dependerão apenas de esforços isolados? O Flamengo/Gurias do Yucumã representa toda uma região e demanda um olhar mais atento dos gestores públicos e da iniciativa privada. Investir no futebol feminino não é apenas fomentar o esporte, mas criar uma ferramenta poderosa de inclusão, desenvolvimento e orgulho regional.

Agora, o foco vira a chave para o próximo desafio. No sábado (25), o Distrito de São Pedro, em Tenente Portela, será o palco da segunda rodada. As Gurias entram em campo para enfrentar a APAFUT, de Caxias do Sul.

Mais do que um jogo, a partida será um teste de prestígio para a comunidade local. O apelo aos desportistas e aos amantes do futebol é claro: compareçam, incentivem e vibrem. Estas jovens atletas já provaram, dentro das quatro linhas, que merecem respeito e visibilidade. Agora, cabe à torcida fazer a sua parte e transformar a arquibancada em um cenário à altura da dedicação demonstrada por elas.

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