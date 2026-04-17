Bombeiros Voluntários convocam assembleia em Tenente Portela

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela divulgou edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária.
A reunião será realizada no dia 15 de maio, na sede da entidade.
O encontro ocorre na Avenida Itapiranga, nº 1050, às margens da ERS-472.
A primeira chamada está marcada para às 18h30, com presença mínima de associados.
Já a segunda chamada será às 18h45, com qualquer número de participantes.
Entre os principais pontos da pauta está a eleição da nova diretoria.
Também serão discutidos outros assuntos de interesse da instituição.
A participação dos associados é considerada fundamental para o funcionamento da entidade.
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