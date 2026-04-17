Palmitinho terá nova unidade do Corpo de Bombeiros após cooperação entre Estado e municípios

Foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (15), a Portaria CBMRS nº 025, de 26 de março de 2026, que formaliza a cooperação entre o Governo do Rio Grande do Sul e os municípios de Palmitinho, Vista Alegre, Pinheirinho do Vale e Taquaraçu do Sul para a implantação de um serviço de bombeiros na região.

O termo estabelece um modelo de serviço civil auxiliar de bombeiro em formato comunitário, com atuação integrada entre militares e servidores municipais já contratados. O acordo tem validade de 60 meses.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Frederico Westphalen, sargento Nilton Pedon, o convênio prevê a ampliação do atendimento regional. Ele informou que a previsão é de que o pelotão do Corpo de Bombeiros em Palmitinho comece a operar a partir de maio. Também foi relatado que o processo de estruturação do espaço, incluindo reformas, está em andamento.

Atualmente, a companhia sediada em Frederico Westphalen atende 14 municípios e possui unidades em Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Com a nova implantação, será criado o terceiro pelotão da companhia, que ficará vinculado à unidade de Frederico Westphalen.

A estrutura prevista deverá atuar no atendimento de ocorrências e nas atividades administrativas relacionadas aos municípios incluídos no convênio.

As tratativas para a implantação do serviço foram iniciadas em 2024.