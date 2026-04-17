Rede municipal de Derrubadas realiza formação do programa Alfabetiza Tchê

A rede municipal de ensino de Derrubadas promoveu, nesta semana, uma formação continuada do programa Alfabetiza Tchê, com a participação de professores alfabetizadores. O encontro teve como foco atividades de estudo, análise de dados educacionais e planejamento pedagógico.

A programação começou com uma atividade de acolhida, que incluiu a leitura de uma mensagem e uma dinâmica de integração entre os participantes. Em seguida, foram apresentados resultados preliminares de avaliações externas, como Criança Alfabetizada e Alfabetiza Tchê/SAERS, utilizados para análise do desempenho na área da alfabetização.

Também foi realizada a leitura de uma carta da articulação estadual do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, seguida de discussões sobre a atuação das redes de ensino. Depois, a formação avançou para a apresentação dos objetivos do encontro e um momento de estudo com articulação entre teoria e prática pedagógica.

A programação incluiu ainda uma atividade de leitura da obra “A Caixa Maluca”, de Flávia Muniz, além de orientações voltadas à aplicação em sala de aula, com foco em rotina pedagógica e avaliação da lectoescrita.

A formação foi conduzida pela professora Raqueline Rigo Janke, formadora do programa no município. Também acompanharam a atividade a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, e a coordenadora do RENALFA/Alfabetiza Tchê, Débora Togni dos Santos.

O encontro foi encerrado com uma avaliação das atividades realizadas.