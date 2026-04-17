Feira de Negócios de Erval Seco registra alta aprovação e projeta novas edições

Realizada entre os dias 10 e 12 de abril de 2026, a 1ª Feira de Negócios e da Agricultura Familiar de Erval Seco passou a integrar o calendário local como um evento de impacto econômico, social e cultural. A iniciativa fez parte das comemorações pelos 62 anos de emancipação político-administrativa do município.

A proposta da feira foi reunir, em um mesmo espaço, diferentes segmentos produtivos, como agricultura familiar, comércio varejista e gastronomia. Ao longo dos três dias, o evento atraiu um grande número de visitantes, favorecendo a circulação de público e impulsionando a geração de renda para os expositores. A estrutura também possibilitou a criação de oportunidades de negócios, fortalecimento de parcerias e maior visibilidade para empreendedores locais e da região.

A realização ficou a cargo da AICASES, com apoio da Prefeitura de Erval Seco, Câmara de Vereadores, EMATER/ASCAR e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio das secretarias da Cultura e da Agricultura.

Uma pesquisa de campo conduzida durante a programação avaliou a percepção dos visitantes. O levantamento foi realizado por estudantes do projeto COMUNICARE, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de Frederico Westphalen, com a participação de 90 entrevistados.

Os dados apontam elevado índice de aprovação. Do total, 93,9% classificaram a feira como “boa” ou “regular”, indicando satisfação com a organização e estrutura. Já 6,1% relataram algum nível de insatisfação. As atrações culturais e musicais foram aprovadas por 78,8% dos participantes.

O principal indicador destacado pela pesquisa foi a intenção de continuidade: todos os entrevistados manifestaram interesse na realização de novas edições.

Com base nos resultados, a organização avalia que o modelo adotado — integrando setores produtivos e programação cultural — atendeu às expectativas do público e dos expositores. A avaliação positiva reforça a perspectiva de que o evento se consolide como uma nova tradição no município.

Os organizadores atribuem o desempenho da primeira edição à atuação conjunta entre poder público, entidades parceiras, expositores e comunidade, e projetam a ampliação da feira nos próximos anos.