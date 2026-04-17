Facipal 2026 terá quatro dias de programação e entrada gratuita em Palmitinho

A Feira das Potencialidades (Facipal 2026) será realizada entre os dias 21 e 24 de maio, em Palmitinho, com uma programação voltada à valorização dos setores que movimentam a economia local. O evento reunirá expositores das áreas de agronegócio, comércio, indústria, serviços e agricultura familiar.

Durante os quatro dias, a feira contará com palestras, oficinas, atividades esportivas e apresentações culturais, além de shows musicais abertos ao público. A visitação aos estandes começa na quinta-feira (21), das 18h às 22h. Na mesma noite, está prevista a apresentação da Oficina de Dança Pequenos Dançantes, às 19h, seguida de uma palestra direcionada a profissionais da educação sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial no planejamento e avaliação do ensino.

De sexta-feira (22) a domingo (24), os estandes poderão ser visitados das 9h às 22h. A entrada para a feira e para as atrações musicais será gratuita.

A abertura oficial está marcada para sexta-feira (22), às 10h, data que também marca os 60 anos de emancipação político-administrativa de Palmitinho. Entre os destaques da programação está o corte de um bolo de 60 metros em comemoração ao aniversário do município. À noite, estão previstos shows com a Banda Pôr do Sol, Banda G10 e o DJ Ivan Ranzan.

No sábado (23), a programação inclui palestras, atividades esportivas e uma agenda voltada ao público da terceira idade, com apresentação do grupo Tranco dos Machados. O dia também contará com show nacional da dupla Borges & Dedeu, além de nova apresentação do DJ Ivan Ranzan.

O encerramento da Facipal 2026 ocorre no domingo (24), com a realização da Rústica Palmitinho 60 anos – “Correndo por nossa história”. A programação segue ao longo do dia com atividades tradicionalistas e show de Wagner Nunes e Família.