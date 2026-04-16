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Perla Cappuccino garante prêmio na ExpoRevestir à Granos

Granos venceu o prêmio de Melhor Rocha Natural na Expo Revestir 2026 com o Perla Cappuccino, ampliando visibilidade em meio à expansão no Brasil e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/04/2026 às 18h09
Perla Cappuccino garante prêmio na ExpoRevestir à Granos
Foto: Granos

O prêmio de Melhor Rocha Natural no Best in Show da Expo Revestir 2026 colocou a Granos entre os destaques do setor no país. O reconhecimento ao material Perla Cappuccino amplia a visibilidade da empresa e acontece em um momento de avanço das operações no Brasil e no exterior.

O Perla Cappuccino foi apresentado pela empresa durante a feira, com foco na aplicação em projetos de arquitetura e no uso por especificadores. O estande da marca contou com projeto do arquiteto Nildo José, de São Paulo, responsável pela concepção do espaço expositivo.

A premiação é organizada pela própria feira e conta com um júri formado por arquitetos e jornalistas especializados. Os produtos passam por avaliação antes e durante o evento, com visitas aos estandes e análise no contexto de uso.

Para o CEO da empresa, David Silveira, o reconhecimento está ligado ao trabalho de desenvolvimento do material e ao momento da empresa. "O Perla Cappuccino é um material que traduz o que buscamos em termos de desempenho e aplicação. Receber esse prêmio em um evento como a Revestir é importante para a empresa porque amplia nossa visibilidade e valida o caminho que estamos seguindo no desenvolvimento de produtos", afirma.

Fundada em 1988, a Granos tem ampliado sua atuação com foco na exportação de quartzitos. A empresa atende mais de 30 países e tem nos Estados Unidos seu principal mercado externo, além de buscar novos espaços na China e na Europa.

Com sede industrial no Ceará, a companhia trabalha com jazidas próprias e parque fabril. A atuação vai da extração ao fornecimento de chapas e projetos de ladrilhos sob medida. Esse modelo permite maior controle no processo e regularidade na entrega.

No Brasil, a empresa atua em todo o território, tendo Fortaleza e São Paulo como os principais mercados. A estratégia inclui o desenvolvimento de novos materiais e a aproximação com arquitetos. Na operação industrial, a Granos mantém uma estação de tratamento e reaproveita cerca de 99% da água utilizada. O principal resíduo é destinado à indústria cerâmica.

Segundo David, o foco segue na continuidade do crescimento. "Nosso objetivo é ampliar a presença no mercado internacional e manter o atendimento ao mercado nacional, com regularidade no fornecimento", informa.

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