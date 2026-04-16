Selbetti mostra soluções de IA para o varejo no VTEX Day 26

A Selbetti Tecnologia participa do VTEX DAY, um dos principais eventos globais de comércio digital no mundo, que acontece nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no São Paulo Expo, na capital paulista. Abordando o tema "IA para decisões mais inteligentes e experiências conectadas no e-commerce", a Selbetti apresentará soluções com inteligência artificial (IA) de duas unidades de negócio: Retail Experience e Customer Experience.

"A IA dá mais agilidade aos processos do varejo e possibilita aumentar a integração entre as áreas, sistemas e entre as operações físicas e digitais. O visitante pode vivenciar o conceito de One-Stop-Tech e entender como a IA atua de forma integrada para transformar toda a jornada do varejo, da operação até a experiência do consumidor"

A unidade de negócios Selbetti Retail Experience abrange a experiência no varejo, oferece soluções tecnológicas, conectadas e automatizadas aplicadas ao setor, que ajudam na jornada do consumidor no ponto de venda (PDV).

No VTEX Day, a unidade de negócios apresenta a plataforma Inteligência de Preços, solução que monitora 24/7 preços, promoções e rupturas da concorrência em múltiplos canais e marketplaces e executa ajustes automáticos, em tempo real, com base em regras de negócio e no comportamento do mercado.

"A tecnologia permite ir além de acompanhar o movimento do mercado. O varejista consegue reagir à concorrência com velocidade, consistência e controlar a margem dos preços praticados"

Já a unidade de negócios Customer Experience é especializada em soluções de experiência do cliente, como plataforma de experiência do cliente, que integra chat e voicebots, URA, monitoria de qualidade, entre outros, para proporcionar uma comunicação fluida e automatizada, sem silos de informação, garantindo que o histórico do cliente acompanhe sua jornada, reduzindo o esforço do consumidor e aumentando a taxa de retenção.

No VTEX Day serão apresentadas as ferramentas: Speech & Text Analytics e Monitoria de Qualidade Automatizada, que contam com IA nativa, o que possibilita monitorar 100% das interações, incluindo voz, e-mail, chat e WhatsApp, identificando sentimentos, padrões de comportamento e oportunidades de treinamento em tempo real.

"A tecnologia não é limitada ao conteúdo objetivo das conversas; a IA permite avaliar o tom, o contexto e as emoções transmitidas pelos clientes. Os gestores têm acesso a informações em tempo real que possibilitam a tomada de decisão em tempo real, identificar gargalos na conversão e gerar valor em toda a jornada do cliente"