Feriado de Tiradentes altera funcionamento das prefeituras na Região Celeiro

O feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21), vai provocar mudanças no funcionamento das prefeituras da Região Celeiro. A maioria dos municípios decidiu estender a pausa nos serviços públicos, criando um período prolongado de recesso.

Segundo levantamento da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), 14 cidades decretaram ponto facultativo na segunda-feira (20), suspendendo o expediente nas repartições públicas também na véspera do feriado.

Outras sete prefeituras, no entanto, optaram por manter o atendimento normal nesse dia, sem alterações no funcionamento administrativo.

A definição do expediente fica a cargo de cada município, o que resulta em diferentes formas de organização dos serviços públicos na região durante o período. A lista completa com as decisões foi divulgada pela entidade.