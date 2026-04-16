Feriado de Tiradentes altera funcionamento das prefeituras na Região Celeiro
Maioria dos municípios terá ponto facultativo na segunda-feira, prolongando o recesso
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações Guia Crissiumal
16/04/2026 às 11h12
O feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21), vai provocar mudanças no funcionamento das prefeituras da Região Celeiro. A maioria dos municípios decidiu estender a pausa nos serviços públicos, criando um período prolongado de recesso.
Segundo levantamento da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), 14 cidades decretaram ponto facultativo na segunda-feira (20), suspendendo o expediente nas repartições públicas também na véspera do feriado.
Outras sete prefeituras, no entanto, optaram por manter o atendimento normal nesse dia, sem alterações no funcionamento administrativo.
A definição do expediente fica a cargo de cada município, o que resulta em diferentes formas de organização dos serviços públicos na região durante o período. A lista completa com as decisões foi divulgada pela entidade.
Confira a lista divulgada pela AMUCELEIRO:
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