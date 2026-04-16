Tenente Portela e Redentora recebem novas turmas de cursinhos pré-vestibulares indígenas

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na terça-feira (14) a lista final das propostas selecionadas no edital nº 01 de 2026 dos cursinhos populares (CPOP). Entre as iniciativas contempladas está o Instituto das Mulheres Indígenas, que terá ampliada sua atuação com a manutenção e expansão de cursinhos pré-vestibulares voltados a povos indígenas.
A proposta aprovada garante a continuidade da primeira turma do Cursinho Pré-Vestibular Indígena Augusto Pé da Silva, além da criação de quatro novas turmas em diferentes regiões do país.
No Rio Grande do Sul, serão três turmas destinadas ao povo Kaingang:
Além disso, outras turmas serão implementadas em diferentes estados:
De acordo com o edital, cada estudante participante receberá um auxílio mensal de R$ 200, com o objetivo de garantir melhores condições de permanência nos estudos.
Os cursinhos pré-vestibulares têm como foco a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros processos seletivos, além de promover ações voltadas à formação cidadã, ao combate ao racismo e à valorização dos saberes indígenas.
As inscrições para novos estudantes devem ser abertas em breve, conforme informado pela organização do projeto.
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