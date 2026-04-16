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Tenente Portela e Redentora recebem novas turmas de cursinhos pré-vestibulares indígenas

Seleção do MEC contempla projeto que amplia oferta no noroeste do RS e prevê expansão para outros estados

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
16/04/2026 às 10h24
Tenente Portela e Redentora recebem novas turmas de cursinhos pré-vestibulares indígenas
(Foto: Divulgação infopedagogica)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na terça-feira (14) a lista final das propostas selecionadas no edital nº 01 de 2026 dos cursinhos populares (CPOP). Entre as iniciativas contempladas está o Instituto das Mulheres Indígenas, que terá ampliada sua atuação com a manutenção e expansão de cursinhos pré-vestibulares voltados a povos indígenas.

A proposta aprovada garante a continuidade da primeira turma do Cursinho Pré-Vestibular Indígena Augusto Pé da Silva, além da criação de quatro novas turmas em diferentes regiões do país.

No Rio Grande do Sul, serão três turmas destinadas ao povo Kaingang:

  • na Aldeia KM 10, no município de Tenente Portela;
  • na Aldeia São João do Irapuá, no município de Redentora;
  • na Aldeia Missão, também no município de Redentora.

Além disso, outras turmas serão implementadas em diferentes estados:

  • na Aldeia Pakuera, com o povo TI Baikairi, no Mato Grosso;
  • com o povo Potiguara, na Aldeia Santa Terezinha, no Rio Grande do Norte.

De acordo com o edital, cada estudante participante receberá um auxílio mensal de R$ 200, com o objetivo de garantir melhores condições de permanência nos estudos.

Os cursinhos pré-vestibulares têm como foco a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros processos seletivos, além de promover ações voltadas à formação cidadã, ao combate ao racismo e à valorização dos saberes indígenas.

As inscrições para novos estudantes devem ser abertas em breve, conforme informado pela organização do projeto.

 

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