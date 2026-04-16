Sono irregular aumenta risco cardiovascular, aponta estudo

A irregularidade nos horários de sono está associada ao aumento do risco de eventos cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), segundo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Oulu (University of Oulu), na Finlândia, publicado em 2026. A pesquisa identificou que pessoas com rotina de sono desregulada apresentam maior probabilidade de desenvolver problemas cardíacos ao longo do tempo.

De acordo com o levantamento, entre indivíduos que dormem menos de oito horas por noite, o risco pode ser até duas vezes maior em comparação àqueles que mantêm horários mais regulares. Mudanças frequentes na hora de dormir podem interferir no funcionamento do organismo e comprometer processos essenciais à saúde.

Variações nos horários de sono podem desorganizar os ritmos circadianos, ciclos biológicos responsáveis por regular funções do organismo, e comprometer processos como a recuperação física, o metabolismo e a regulação hormonal. De acordo com George do Lago Pinheiro, médico e coordenador da Pós-Graduação em Medicina do Sono da Sanar, a regularidade do sono é um fator relevante para a saúde cardiovascular. "A variação nos horários de dormir interfere nos ritmos biológicos do organismo. Quando isso ocorre de forma frequente, pode haver alterações em diferentes sistemas, incluindo o cardiovascular", afirma.

Distúrbios como insônia e apneia do sono, além de rotinas irregulares, também contribuem para a fragmentação do sono e para a redução do tempo total dormindo, fatores associados a piores desfechos de saúde.

Nesse contexto, a atenção primária tem papel importante na identificação desses padrões. Segundo Maitê Dahdal, médica de Família e Comunidade da Sanar Pós, a qualidade do sono deve ser considerada parte do cuidado integral. "Alterações no sono muitas vezes estão associadas a outros fatores, como estresse e sobrecarga. A avaliação adequada permite compreender o contexto e orientar mudanças que impactam a saúde de forma mais ampla", explica.

A privação de sono também está associada à segurança no ambiente de trabalho. A redução do descanso pode comprometer a atenção, o tempo de reação e a tomada de decisão, fatores diretamente ligados à ocorrência de acidentes.

Estudo publicado em 2025 na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, com base em dados de mais de 51 mil trabalhadores brasileiros, aponta que o trabalho noturno está associado a um aumento de 40% no risco de acidentes de trabalho e de trajeto. A pesquisa também indica que jornadas ininterruptas de 24 horas podem elevar em até 150% o risco de acidentes de trabalho, evidenciando o impacto da fadiga na segurança ocupacional.

Os efeitos da privação de sono sobre o desempenho humano vêm sendo estudados há décadas. Estudo conduzido por Dawson e Reid, publicado em 1997, aponta que permanecer acordado por 17 horas seguidas pode gerar prejuízos equivalentes a um nível de álcool no sangue de 0,05%.

Segundo Maitê Dahdal, médica de Família e Comunidade, a privação de sono impacta diretamente funções cognitivas essenciais para a execução de tarefas com segurança. "A redução do tempo e da qualidade do sono afeta atenção, memória e tempo de resposta, o que pode aumentar o risco de erros e acidentes, especialmente em atividades que exigem vigilância constante", enfatiza.

A Sanar é uma medtech brasileira dedicada à educação na área da saúde, com foco especial na formação e no desenvolvimento contínuo de médicos. No mercado desde 2014, a empresa estruturou um conjunto de soluções educacionais que reúne diferentes iniciativas. Entre elas estão a Sanar Pós, com cursos de pós-graduação para médicos; o SanarFlix, plataforma de estudos que acompanha a jornada do estudante desde a graduação até a residência médica; o Sanar Editora, voltado à publicação de livros e materiais especializados; e o Cetrus, clínica-escola voltada à formação prática na área da saúde, com 30 anos de atuação, integrada ao ecossistema educacional da empresa após fusão realizada em 2022. Fundada por Maurício Lima, Ubiraci Mercês e Caio Nunes, empreendedores com trajetória em educação, tecnologia e negócios em saúde, a Sanar já impactou mais de 500 mil médicos e estudantes de graduação em todo o país por meio de suas plataformas e soluções educacionais digitais, que conectam tecnologia, conteúdo acadêmico e prática médica na formação profissional.