Coronel Bicaco: Emissão dos vale-compras aos ganhadores na extração municipal da NFG de março inicia na sexta-feira

O sorteio nº 162 da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) ocorreu em 2 de abril, e os ganhadores da extração municipal de Coronel Bicaco poderão retirar o vale-compras a partir de sexta-feira (17/4), na Secretaria de Planejamento – mediante a apresentação de documento oficial. O valor de R$ 50 mil saiu para um morador da Fronteira Noroeste.
Mais de 18,2 mil bilhetes concorreram na extração municipal do mês passado. Veja abaixo a relação dos sorteados:
– 1º prêmio: vale-compras de R$ 400,00.
Sorteado: Pedro Jorge Barcelos (Santo Augusto).
Bilhete nº: 6.294.
– 2º prêmio: vale-compras de R$ 350,00.
Sorteada: Juliane Batista Ribeiro (Coronel Bicaco).
Bilhete nº: 17.947.
– 3º prêmio: vale-compras de R$ 300,00.
Sorteado: João Erton Vigne (Braga).
Bilhete nº: 210.
– 4º prêmio: vale-compras de R$ 250,00.
Sorteado: Samuel Jacob Hauschild (Estrela).
Bilhete nº: 4.891.
– 5º prêmio: vale-compras de R$ 200,00.
Sorteado: Guilherme de Oliveira Pinheiro (Tenente Portela).
Bilhete nº: 13.691.
Programa NFG:
Coordenado pela Receita Estadual, o programa Nota Fiscal Gaúcha incentiva os cidadãos a solicitar a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal, como forma de conscientizá-los sobre a importância social dos impostos.
A NFG conta com mais de quatro milhões de pessoas cadastradas. Todas elas, ao pedir CPF na nota fiscal, passam a usufruir diversas vantagens, como sorteios com premiações em dinheiro, desconto no IPVA, além da possibilidade de auxiliar entidades sociais e contribuir para o combate à informalidade e à sonegação.
(Tabela: ASCOM Prefeitura de Coronel Bicaco)
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