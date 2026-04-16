Coronel Bicaco: Emissão dos vale-compras aos ganhadores na extração municipal da NFG de março inicia na sexta-feira

O sorteio nº 162 da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) ocorreu em 2 de abril, e os ganhadores da extração municipal de Coronel Bicaco poderão retirar o vale-compras a partir de sexta-feira (17/4), na Secretaria de Planejamento – mediante a apresentação de documento oficial. O valor de R$ 50 mil saiu para um morador da Fronteira Noroeste.

Mais de 18,2 mil bilhetes concorreram na extração municipal do mês passado. Veja abaixo a relação dos sorteados:

– 1º prêmio: vale-compras de R$ 400,00.

Sorteado: Pedro Jorge Barcelos (Santo Augusto).

Bilhete nº: 6.294.

– 2º prêmio: vale-compras de R$ 350,00.

Sorteada: Juliane Batista Ribeiro (Coronel Bicaco).

Bilhete nº: 17.947.

– 3º prêmio: vale-compras de R$ 300,00.

Sorteado: João Erton Vigne (Braga).

Bilhete nº: 210.

– 4º prêmio: vale-compras de R$ 250,00.

Sorteado: Samuel Jacob Hauschild (Estrela).

Bilhete nº: 4.891.

– 5º prêmio: vale-compras de R$ 200,00.

Sorteado: Guilherme de Oliveira Pinheiro (Tenente Portela).

Bilhete nº: 13.691.

Programa NFG:

Coordenado pela Receita Estadual, o programa Nota Fiscal Gaúcha incentiva os cidadãos a solicitar a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal, como forma de conscientizá-los sobre a importância social dos impostos.

A NFG conta com mais de quatro milhões de pessoas cadastradas. Todas elas, ao pedir CPF na nota fiscal, passam a usufruir diversas vantagens, como sorteios com premiações em dinheiro, desconto no IPVA, além da possibilidade de auxiliar entidades sociais e contribuir para o combate à informalidade e à sonegação.



(Tabela: ASCOM Prefeitura de Coronel Bicaco)





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





