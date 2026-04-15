Sessão especial vai celebrar os 80 anos da Comissão Fulbright do Brasil

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar os 80 anos da Comissão Fulbrigth do Brasil. O requerimento para a homenagem ( RQS 305/2026 ), apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), foi aprovado nesta quarta-feira (15) no Plenário.

O Programa de Intercâmbio Educacional e Cultural do Governo dos Estados Unidos foi criado em 1946, por iniciativa do senador estadunidense William Fulbright. Por isso, o programa é conhecido como Comissão Fulbright.

Para Nelsinho Trad, a sessão especial será uma justa homenagem à comissão, que é “um marco da diplomacia e do saber, elo vital que liga o Brasil e os Estados Unidos por meio da cultura”. A data da solenidade ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).