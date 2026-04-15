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Senado aprova mais seis indicações de chefes de embaixadas brasileiras

O Senado votou mais seis indicações de diplomatas que devem chefiar representações brasileiras no exterior, em uma série de votações iniciada na se...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/04/2026 às 19h28
Senado aprova mais seis indicações de chefes de embaixadas brasileiras
Painel eletrônico apresenta resultado da votação do indicado à Embaixada na Síria - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado votou mais seis indicações de diplomatas que devem chefiar representações brasileiras no exterior, em uma série de votações iniciada na semana passada. Na sessão desta nesta quarta-feira (15), a Casa aprovou as mensagens do Poder Executivo para as embaixadas de Congo, Iraque, Polônia, Quênia, Síria e Sri Lanka.

Na terça-feira (14), o Plenário havia votado as indicações para Austrália, Finlândia, Nova Zelândia e Tailândia. Na quarta-feira anterior (8), a Casa aprovou os embaixadores em Barbados, Coreia do Sul, Jamaica, Namíbia e Togo. Outras três indicações ainda estão pendentes de votação: Coreia do Norte, Grécia e Nepal.

A Constituição atribui ao Senado a função de analisar os nomes propostos pelo Poder Executivo para chefiar missões diplomáticas de caráter permanente. Os indicados aprovados nesta terça-feira já haviam passado por sabatinas na Comissão de Relações Exteriores (CRE). Conheça os aprovados nesta quarta-feira:

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