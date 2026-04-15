Aprovada indicação para embaixada do Brasil no Iraque

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação de Alfredo Cesar Martinho Leoni para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Iraque. A aprovação da indicação, por 38 votos favoráveis e dois contrários, será comunicada à Presidência da República.

A indicação ( MSF 69/2025 ) foi relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). Leoni é formado em direito e com carreira na diplomacia que inclui postos em Nova York, Roma, Washington, Paquistão, Afeganistão, Polônia e Omã.

Leoni foi sabatinado na comissão de Relações Exteriores (CRE) em novembro de 2025.

— Pretendo estreitar mais ainda os laços comerciais com o Iraque. É um país que, agora gozando de estabilidade política, tem expandido tremendamente a economia. Para isso, precisa do aporte de conhecimento e força laboral de empresas estrangeiras. Então esse é um viés muito importante para o Brasil — disse o diplomata na ocasião.

Com mais de 40 milhões de habitantes, o Iraque tem grande relevância energética e passa por esforços de reconstrução após décadas de conflito. Em 2024, o comércio bilateral teve forte participação de produtos agrícolas brasileiros.