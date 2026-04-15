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Omie integra pela segunda vez lista global da Endeavor

A Omie entrou pela segunda vez na lista global Outliers 2026 da Endeavor, que destaca as empresas de maior crescimento do mundo. O Brasil lidera o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 13h08
Omie integra pela segunda vez lista global da Endeavor
Omie

O ecossistema de empreendedorismo de alto impacto do Brasil acaba de cravar uma bandeira histórica no mapa global. A Endeavor anunciou a lista Outliers 2026, selo que reconhece as empresas de maior crescimento e impacto no mundo. Pela primeira vez, o Brasil lidera o ranking global, abrigando 39 das 225 empresas selecionadas (mais de 17% do total).

Entre as empresas desta edição, tem a entrada da Omie no grupo. A plataforma de gestão (ERP) para PMEs na nuvem está na lista da categoria Enterprise Software & Services, simbolizando a nova geração de empresas brasileiras que aliam eficiência operacional, escala e uso intensivo de tecnologia.

"Entrar pela segunda vez para o grupo de Outliers da Endeavor é um marco que valida não apenas o crescimento acelerado da Omie, mas a consistência da nossa execução. O fato de o Brasil liderar esse ranking global, em 2026, mostra que o empreendedorismo nacional atingiu um nível de maturidade e resiliência raros. Para nós, estar ao lado de empresas que crescem 81% ao ano é um reconhecimento de que estamos no caminho certo para transformar a produtividade das empresas brasileiras por meio da tecnologia", ressalta o CEO da Omie, Marcelo Lombardo.

A inclusão da Omie na lista de Outliers indica sua presença entre as empresas selecionadas, com base em critérios relacionados a crescimento e desempenho. A empresa atua no desenvolvimento de software voltado à gestão, com foco em produtividade e digitalização de processos.

Os números do poder de fogo Brasileiro

As empresas brasileiras incluídas na lista Outlier, em 2026, apresentam indicadores relacionados à geração de receita e à criação de empregos.

Os chamados Performance Outliers Brasil (Médio) têm apresentado um crescimento anual composto (CAGR) de 81% nos últimos três anos. Em 2025, esse grupo alcançou um faturamento total de R$ 44,3 bilhões, com uma receita média de R$ 1,1 bilhão por empresa.

Além do alto desempenho financeiro, essas empresas apresentam uma produtividade 11 vezes superior à média nacional. Outro ponto é a presença de 13 unicórnios na lista, indicando a participação desse grupo no ecossistema empresarial brasileiro.

Quem são os Outliers Brasileiros em 2026?

A lista reúne empresas do setor de tecnologia no Brasil, organizada por segmentos de atuação, apresentando diferentes perfis dentro do ecossistema.

No segmento de Enterprise Software & Services, aparecem empresas como Omie, além de Blip, Unico e VTEX, que atuam no desenvolvimento de soluções para gestão e digitalização de processos. Já em Fintech, o grupo inclui nomes como Asaas, Barte, Brex, Creditas, EBANX, Neon, Nomad e QI Tech, com atuação em serviços financeiros.

No setor de Retail & Consumer, estão empresas como Insider Store, Loft, MadeiraMadeira e OneSkin, com atuação em comércio e consumo. Em Healthcare & AI, aparecem Alice, Wellhub (ex-Gympass) e Tractian, com atuação em saúde e tecnologia.

A área de Logística & Mobility inclui Kovi e CargoX, com atuação em mobilidade e transporte, enquanto o segmento de Education & Media reúne Alura, Hotmart e Livemode, com atividades voltadas à educação e produção de conteúdo.

Resiliência como diferencial competitivo

Enquanto o "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)" aponta que mais de 60% das empresas brasileiras fecham as portas em cinco anos, os Outliers da Endeavor possuem, em média, 12 anos de operação. O grupo é composto tanto por veteranas que cruzaram crises (como VTEX e Grupo Trigo) quanto por empresas fundadas na última meia década que já alcançaram escala global.

A internacionalização também é uma marca forte: 51% das brasileiras na lista já operam fora do país, com operações físicas ou vendas cross-border, indicando a expansão do "made in Brazil" em tecnologia para mercados internacionais.

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