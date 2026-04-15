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Prefeitura de Três Passos alerta sobre e-mails falsos em nome de órgãos municipais

Mensagens fraudulentas solicitam o pagamento de taxas inexistentes. Objetivo é extorquir dinheiro e obter dados pessoais das vítimas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura de Três Passos
15/04/2026 às 11h16
Prefeitura de Três Passos alerta sobre e-mails falsos em nome de órgãos municipais
(Foto: Divulgação)

A Administração Municipal de Três Passos alerta a população sobre a ocorrência de golpes aplicados por meio de e-mails falsos, nos quais criminosos utilizam o nome da Prefeitura e de secretarias municipais para enganar empresários e cidadãos.

As mensagens fraudulentas solicitam o pagamento de taxas inexistentes, apontam supostas irregularidades em alvarás de funcionamento ou até mesmo apresentam falsas convocações relacionadas a processos de dispensa de licitação e Guia Simples.

O objetivo é extorquir dinheiro e obter dados pessoais das vítimas.

Entre as principais práticas identificadas estão:

– Mensagens falsas: e-mails que simulam notificações oficiais da Prefeitura, solicitando pagamentos ou dados para regularização de alvarás;

– Falsos canais de comunicação: a Prefeitura reforça que suas comunicações oficiais ocorrem por meio de canais institucionais, incluindo o envio físico de documentos;

– Links e anexos suspeitos: é fundamental não clicar em links desconhecidos nem abrir anexos de origem duvidosa.

A orientação é que, ao receber qualquer mensagem suspeita, o cidadão não forneça dados pessoais, não realize pagamentos, não clique em links, não baixe arquivos e, se possível, entre em contato diretamente com a Prefeitura para confirmar a veracidade das informações.

Além disso, fica o alerta para golpes nas redes sociais, nos quais criminosos se passam por pessoas em situação de vulnerabilidade — como doentes ou familiares de crianças com problemas de saúde — para solicitar dinheiro.

Todas as informações oficiais são divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura de Três Passos, como Instagram, Facebook e, principalmente, o site: www.trespassos.rs.gov.br.



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