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Vista Gaúcha celebra 38 anos com semana intensa de eventos, inaugurações e atividades comunitárias

Programação diversificada reúne esporte, cultura, saúde, investimentos públicos e confraternizações, marcando o desenvolvimento e a união da comunidade

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Prefeitura de Vista Gaúcha
15/04/2026 às 10h37 Atualizada em 15/04/2026 às 11h06
Vista Gaúcha celebra 38 anos com semana intensa de eventos, inaugurações e atividades comunitárias
(Foto: Jornal Província)

Vista Gaúcha se prepara para viver dias de celebração, integração e conquistas. Em comemoração ao seu 38º aniversário, o município organizou uma programação ampla e cuidadosamente planejada, reunindo atividades esportivas, ações de saúde, eventos culturais, inaugurações importantes e momentos de confraternização. Ao longo de vários dias, moradores e visitantes terão a oportunidade de participar de uma agenda que valoriza a história, o presente e o futuro da cidade.

A abertura oficial dá início a uma série de eventos que refletem o crescimento do município e o fortalecimento dos laços comunitários, com destaque para investimentos públicos, valorização social e momentos festivos.

 

📅 PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Dia 02 de maio – Sábado

  • 08h00: Abertura oficial
  • 08h10: Início da 11ª Cavalgada Pé no Estribo
    • Local: CTG Querência Gaúcha
  • 22h00: Baile de Aniversário do Município
    • Local: Atlético Clube Gaúcho
    • Animação: Banda Céu e Cantos

Dia 03 de maio – Domingo

  •  Rodada do Campeonato Municipal de Futebol Sete

Dia 04 de maio – Segunda-feira

  • 08h30: Entrega das melhorias no Plano Municipal de Melhoramento de Estradas Vicinais
    • Local: Gabinete do Executivo
  • 10h00: Eleição e posse do Conselho Municipal da Saúde e da Diretoria do Hospital Municipal
    • Local: Atlético Clube Gaúcho

Dia 05 de maio – Terça-feira

  • 08h30: Entrega de recursos financeiros e equipamentos para empresas do município via PRODEM
    • Local: Gabinete do Executivo
  • 10:00: inauguração das salas de aula da EMEF Professor Nelson Piccinini com apresentação da Banda Marcial Municipal.
  • 13:30: Encontro Municpal das pessoas com necessidades especiais.
  • Local: Auditório Michele Prates.

 

Dia 06 de maio – Quarta-feira

Projeto Saúde: Em Equilíbrio Físico e Mental

  • Local: Atlético Clube Gaúcho
  • 08h45 – 09h30: Recepção com café colonial
  • 09h30 – 10h00: Abertura
  • 10h00 – 11h00: Palestra com Marcos Aurélio Fornari (Naturopata) – Práticas Integrativas
  • 11h00 – 12h00: Palestra com Ademir Schmiedel (Biólogo Naturopata) – “Somos o que pensamos, comemos e bebemos”
  • 12h00: Almoço
  • 13h30: Palestra com Dr. Moacir Casalli – Qualidade de vida
  • 14h20: Experiência local do projeto com participação das secretarias de Saúde, Agropecuária, Educação, Assistência Social, EMATER e STR

Dia 07 de maio – Quinta-feira

  • 13h30: Inauguração do Centro Municipal de Convivência
    • Local: Centro Municipal de Convivência

Dia 08 de maio – Sexta-feira

  • 09h00:
    • Entrega de veículo para uso do Executivo
    • Entrega de escavadeira hidráulica para a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
  • (Sem horário especificado):
    • Entrega de furgão para a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
    • Entrega de veículo para a Secretaria Municipal de Saúde
    • Local: Em frente à Prefeitura
  • 13h30: Entrega de mimos para Sociedades de Damas, Clube de Mães e OASES
    • Local: Auditório Michele Prates
  • 15h00: Sorteio da Campanha Cidadão Solidário
    • Local: Em frente à Prefeitura
  • 19h00: Confraternização para os servidores municipais
    • Local: Sede dos Funcionários – SORELA

Dia 09 de maio – Sábado

  • 09h00: Sessão solene
    • Local: Câmara Municipal de Vereadores
  • 10h30: Inauguração da Galeria de Prefeitos e Vice-Prefeitos
    • Local: Centro Administrativo
  • 13h30: Inauguração da ampliação e adequação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha
    • Local: Em frente ao Hospital

A programação do 38º aniversário de Vista Gaúcha evidencia mais do que uma celebração simbólica: representa um momento de reafirmação do compromisso com o desenvolvimento, a qualidade de vida e o bem-estar da população. Com investimentos em infraestrutura, saúde, apoio às empresas e valorização das pessoas, o município demonstra seu crescimento contínuo e sua visão de futuro.

Ao reunir atividades que vão do esporte à cultura, da saúde à gestão pública, Vista Gaúcha convida toda a comunidade a celebrar sua trajetória com orgulho, união e esperança, fortalecendo ainda mais sua identidade e projetando novos avanços para os próximos anos.




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