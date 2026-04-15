Vista Gaúcha celebra 38 anos com semana intensa de eventos, inaugurações e atividades comunitárias

Vista Gaúcha se prepara para viver dias de celebração, integração e conquistas. Em comemoração ao seu 38º aniversário, o município organizou uma programação ampla e cuidadosamente planejada, reunindo atividades esportivas, ações de saúde, eventos culturais, inaugurações importantes e momentos de confraternização. Ao longo de vários dias, moradores e visitantes terão a oportunidade de participar de uma agenda que valoriza a história, o presente e o futuro da cidade.

A abertura oficial dá início a uma série de eventos que refletem o crescimento do município e o fortalecimento dos laços comunitários, com destaque para investimentos públicos, valorização social e momentos festivos.

📅 PROGRAMAÇÃO OFICIAL





Dia 02 de maio – Sábado

08h00: Abertura oficial

Abertura oficial 08h10: Início da 11ª Cavalgada Pé no Estribo Local: CTG Querência Gaúcha

Início da 11ª Cavalgada Pé no Estribo

22h00: Baile de Aniversário do Município Local: Atlético Clube Gaúcho Animação: Banda Céu e Cantos

Baile de Aniversário do Município

Dia 03 de maio – Domingo

Rodada do Campeonato Municipal de Futebol Sete

Dia 04 de maio – Segunda-feira

08h30: Entrega das melhorias no Plano Municipal de Melhoramento de Estradas Vicinais Local: Gabinete do Executivo

Entrega das melhorias no Plano Municipal de Melhoramento de Estradas Vicinais 10h00: Eleição e posse do Conselho Municipal da Saúde e da Diretoria do Hospital Municipal Local: Atlético Clube Gaúcho

Eleição e posse do Conselho Municipal da Saúde e da Diretoria do Hospital Municipal

Dia 05 de maio – Terça-feira

08h30: Entrega de recursos financeiros e equipamentos para empresas do município via PRODEM Local: Gabinete do Executivo

Entrega de recursos financeiros e equipamentos para empresas do município via PRODEM 10:00: inauguração das salas de aula da EMEF Professor Nelson Piccinini com apresentação da Banda Marcial Municipal.

inauguração das salas de aula da EMEF Professor Nelson Piccinini com apresentação da Banda Marcial Municipal. 13:30: Encontro Municpal das pessoas com necessidades especiais.

Encontro Municpal das pessoas com necessidades especiais. Local: Auditório Michele Prates.

Dia 06 de maio – Quarta-feira

Projeto Saúde: Em Equilíbrio Físico e Mental

Local: Atlético Clube Gaúcho

Atlético Clube Gaúcho 08h45 – 09h30: Recepção com café colonial

Recepção com café colonial 09h30 – 10h00: Abertura

Abertura 10h00 – 11h00: Palestra com Marcos Aurélio Fornari (Naturopata) – Práticas Integrativas

Palestra com Marcos Aurélio Fornari (Naturopata) – Práticas Integrativas 11h00 – 12h00: Palestra com Ademir Schmiedel (Biólogo Naturopata) – “Somos o que pensamos, comemos e bebemos”

Palestra com Ademir Schmiedel (Biólogo Naturopata) – “Somos o que pensamos, comemos e bebemos” 12h00: Almoço

Almoço 13h30: Palestra com Dr. Moacir Casalli – Qualidade de vida

Palestra com Dr. Moacir Casalli – Qualidade de vida 14h20: Experiência local do projeto com participação das secretarias de Saúde, Agropecuária, Educação, Assistência Social, EMATER e STR

Dia 07 de maio – Quinta-feira

13h30: Inauguração do Centro Municipal de Convivência Local: Centro Municipal de Convivência

Inauguração do Centro Municipal de Convivência

Dia 08 de maio – Sexta-feira

09h00: Entrega de veículo para uso do Executivo Entrega de escavadeira hidráulica para a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

(Sem horário especificado): Entrega de furgão para a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente Entrega de veículo para a Secretaria Municipal de Saúde Local: Em frente à Prefeitura

13h30: Entrega de mimos para Sociedades de Damas, Clube de Mães e OASES Local: Auditório Michele Prates

Entrega de mimos para Sociedades de Damas, Clube de Mães e OASES 15h00: Sorteio da Campanha Cidadão Solidário Local: Em frente à Prefeitura

Sorteio da Campanha Cidadão Solidário 19h00: Confraternização para os servidores municipais Local: Sede dos Funcionários – SORELA

Confraternização para os servidores municipais

Dia 09 de maio – Sábado

09h00: Sessão solene Local: Câmara Municipal de Vereadores

Sessão solene 10h30: Inauguração da Galeria de Prefeitos e Vice-Prefeitos Local: Centro Administrativo

Inauguração da Galeria de Prefeitos e Vice-Prefeitos

13h30: Inauguração da ampliação e adequação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha Local: Em frente ao Hospital

Inauguração da ampliação e adequação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha

A programação do 38º aniversário de Vista Gaúcha evidencia mais do que uma celebração simbólica: representa um momento de reafirmação do compromisso com o desenvolvimento, a qualidade de vida e o bem-estar da população. Com investimentos em infraestrutura, saúde, apoio às empresas e valorização das pessoas, o município demonstra seu crescimento contínuo e sua visão de futuro.

Ao reunir atividades que vão do esporte à cultura, da saúde à gestão pública, Vista Gaúcha convida toda a comunidade a celebrar sua trajetória com orgulho, união e esperança, fortalecendo ainda mais sua identidade e projetando novos avanços para os próximos anos.







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