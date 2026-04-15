Vista Gaúcha celebra 38 anos com semana intensa de eventos, inaugurações e atividades comunitárias

Vista Gaúcha se prepara para viver dias de celebração, integração e conquistas. Em comemoração ao seu 38º aniversário, o município organizou uma programação ampla e cuidadosamente planejada, reunindo atividades esportivas, ações de saúde, eventos culturais, inaugurações importantes e momentos de confraternização. Ao longo de vários dias, moradores e visitantes terão a oportunidade de participar de uma agenda que valoriza a história, o presente e o futuro da cidade.
A abertura oficial dá início a uma série de eventos que refletem o crescimento do município e o fortalecimento dos laços comunitários, com destaque para investimentos públicos, valorização social e momentos festivos.
📅 PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Dia 02 de maio – Sábado
- 08h00: Abertura oficial
- 08h10: Início da 11ª Cavalgada Pé no Estribo
- Local: CTG Querência Gaúcha
- 22h00: Baile de Aniversário do Município
- Local: Atlético Clube Gaúcho
- Animação: Banda Céu e Cantos
Dia 03 de maio – Domingo
- Rodada do Campeonato Municipal de Futebol Sete
Dia 04 de maio – Segunda-feira
- 08h30: Entrega das melhorias no Plano Municipal de Melhoramento de Estradas Vicinais
- Local: Gabinete do Executivo
- 10h00: Eleição e posse do Conselho Municipal da Saúde e da Diretoria do Hospital Municipal
- Local: Atlético Clube Gaúcho
Dia 05 de maio – Terça-feira
- 08h30: Entrega de recursos financeiros e equipamentos para empresas do município via PRODEM
- Local: Gabinete do Executivo
- 10:00: inauguração das salas de aula da EMEF Professor Nelson Piccinini com apresentação da Banda Marcial Municipal.
- 13:30: Encontro Municpal das pessoas com necessidades especiais.
- Local: Auditório Michele Prates.
Dia 06 de maio – Quarta-feira
Projeto Saúde: Em Equilíbrio Físico e Mental
- Local: Atlético Clube Gaúcho
- 08h45 – 09h30: Recepção com café colonial
- 09h30 – 10h00: Abertura
- 10h00 – 11h00: Palestra com Marcos Aurélio Fornari (Naturopata) – Práticas Integrativas
- 11h00 – 12h00: Palestra com Ademir Schmiedel (Biólogo Naturopata) – “Somos o que pensamos, comemos e bebemos”
- 12h00: Almoço
- 13h30: Palestra com Dr. Moacir Casalli – Qualidade de vida
- 14h20: Experiência local do projeto com participação das secretarias de Saúde, Agropecuária, Educação, Assistência Social, EMATER e STR
Dia 07 de maio – Quinta-feira
- 13h30: Inauguração do Centro Municipal de Convivência
- Local: Centro Municipal de Convivência
Dia 08 de maio – Sexta-feira
- 09h00:
- Entrega de veículo para uso do Executivo
- Entrega de escavadeira hidráulica para a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
- (Sem horário especificado):
- Entrega de furgão para a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
- Entrega de veículo para a Secretaria Municipal de Saúde
- Local: Em frente à Prefeitura
- 13h30: Entrega de mimos para Sociedades de Damas, Clube de Mães e OASES
- Local: Auditório Michele Prates
- 15h00: Sorteio da Campanha Cidadão Solidário
- Local: Em frente à Prefeitura
- 19h00: Confraternização para os servidores municipais
- Local: Sede dos Funcionários – SORELA
Dia 09 de maio – Sábado
- 09h00: Sessão solene
- Local: Câmara Municipal de Vereadores
- 10h30: Inauguração da Galeria de Prefeitos e Vice-Prefeitos
- Local: Centro Administrativo
- 13h30: Inauguração da ampliação e adequação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha
- Local: Em frente ao Hospital
A programação do 38º aniversário de Vista Gaúcha evidencia mais do que uma celebração simbólica: representa um momento de reafirmação do compromisso com o desenvolvimento, a qualidade de vida e o bem-estar da população. Com investimentos em infraestrutura, saúde, apoio às empresas e valorização das pessoas, o município demonstra seu crescimento contínuo e sua visão de futuro.
Ao reunir atividades que vão do esporte à cultura, da saúde à gestão pública, Vista Gaúcha convida toda a comunidade a celebrar sua trajetória com orgulho, união e esperança, fortalecendo ainda mais sua identidade e projetando novos avanços para os próximos anos.
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