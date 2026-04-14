Três Poderes precisam cortar gastos para dar exemplo, diz Cleitinho

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (14), afirmou que o corte de gastos públicos deve começar pelos três Poderes e não atingir trabalhadores e empresários. O parlamentar criticou o custo da estrutura política no país e defendeu as reformas política e administrativa.
— Tem um total de 71 mil políticos no Brasil. Sabe quanto é o custo que fica? R$ 248 mil por minuto, quase R$ 15 milhões por hora, R$ 357 milhões por dia, R$ 10 bilhões por mês, R$ 130 bilhões por ano, e na maioria das vezes, para alguns políticos — não estou generalizando, que fique claro aqui — desviarem dinheiro público. Então, tem de onde tirar — afirmou.
O senador afirmou que o Congresso Nacional não terá legitimidade para discutir o fim da chamada escala de trabalho 6x1 — seis dias de trabalho para um de descanso — enquanto não alterar a própria rotina de funcionamento.
—Somos nós, os três Poderes: o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Quem tem de cortar da própria carne aqui somos nós. E, novamente, nenhum político do Brasil, inclusive eu, tem moral para falar nada de escala 6x1. É só ver como a gente faz a nossa escala aqui — disse.