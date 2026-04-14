Comissão aprova nome de ex-vice-prefeito para trecho da BR-163

Um trecho da BR-163, em Sorriso (MT), pode passar a se chamar Rodovia Professor Gerson Luiz Bicego, ligando o nome de um educador e ex-gestor público a uma das principais rotas de escoamento da produção agrícola da região. A mudança está no PL 4.229/2025 , aprovado nesta terça-feira (14) pela Comissão de Infraestrutura (CI).

Na prática, o projeto altera a denominação de parte da rodovia federal no município. Do senador Wellington Fagundes (PL-MT), o texto teve relatório favorável do senador Jayme Campos (União-MT) e foi aprovado em decisão terminativa. Texto segue para análise da Câmara dos Deputados.

Ligação com a cidade

De acordo com o relatório, a homenagem segue as regras legais para nomeação de obras públicas, que exigem referência a pessoa falecida com serviços relevantes prestados. Gerson Luiz Bicego (1970-2025) teve atuação em Sorriso como professor de história, vereador, vice-prefeito por dois mandatos e presidente da Câmara Municipal.