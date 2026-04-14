Vista Gaúcha inicia distribuição de sementes de inverno a produtores rurais

A prefeitura de Vista Gaúcha começou nesta semana a entrega de sementes de forrageiras de inverno destinadas aos produtores rurais do município. A ação é coordenada pela Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente e contempla a distribuição de aveia preta, aveia branca, trigo de duplo propósito e azevém.

A entrega está sendo realizada diretamente nas propriedades, com o objetivo de facilitar o acesso dos agricultores aos insumos. Segundo o vice-prefeito e titular da pasta, André Danette, a aquisição das sementes ocorreu por meio de processo licitatório, com pagamento à vista, o que permitiu condições mais vantajosas aos produtores.

De acordo com o secretário, os agricultores terão prazo até 31 de março de 2027 para efetuar o pagamento, além de um desconto de 30% para aqueles que quitarem dentro do período estabelecido.

Os valores variam conforme o tipo de semente e o fornecedor. A aveia preta, em embalagens de 40 quilos, é comercializada a R$ 42,95, enquanto a aveia branca, na mesma quantidade, custa R$ 39,35. O azevém, vendido em sacas de 25 quilos, tem preço de R$ 52,60, e o trigo de duplo propósito, em embalagens de 40 quilos, está disponível por R$ 184,40.

A iniciativa busca qualificar a produção de forragem durante o período de inverno, assegurando melhores condições de alimentação para o rebanho. A medida também visa fortalecer a atividade agropecuária local e contribuir para a sustentabilidade econômica do município.