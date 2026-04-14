Terça, 14 de Abril de 2026
17°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relator da CPI pede indiciamentos de Toffoli, Moraes, Gilmar e Gonet

Relatório de 221 páginas foi apresentado nesta terça-feira (14)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/04/2026 às 11h19
Relator da CPI pede indiciamentos de Toffoli, Moraes, Gilmar e Gonet
© Lula Marques/Agência Brasil.

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado , senador Alessandro Vieira (MDB-SE), pediu os indiciamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A base para os indiciamentos dessas autoridades é o caso do Banco Master . Vieira aponta que há indícios do cometimento de crimes de responsabilidades como o de “proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa”; e o de “proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções”.

Essas infrações, previstas na Lei 1.079 de 1950, são passíveis de julgamento pelo próprio Senado. O relatório de 221 páginas apresentado nesta terça-feira (14) ainda precisa ser aprovado pela Comissão . Um pedido de vista pode adiar a votação do texto.

“É razoável que a decisão sobre indiciamentos se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade”, destacou o relator da CPI, ao considerar a limitação de recursos da comissão.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O senador sergipano alega que o Brasil já testemunhou investigações, julgamentos e condenações de figuras do Executivo e Legislativo, “mas jamais de integrantes das altas cortes da Justiça”.

A assessoria do procurador-geral Paulo Gonet informou que ele não comentaria o assunto. Já a assessoria do STF não respondeu o contato até a publicação desta reportagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 11 minutos

Relator da CPI do Crime pede intervenção federal no Rio de Janeiro

Senador Alessandro Vieira argumenta que medida é “indispensável”

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 30 minutos

Lula critica ameaças de Trump ao mundo e defende papa Leão XIV

Presidente concedeu entrevistas a três veículos nesta terça-feira

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Jornada menor e auxílio-creche: veja o que muda para terceirizados

Diário Oficial traz valor do benefício e lista de ocupações

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Terceirizados: publicados auxílio-creche e redução de jornada

Diário Oficial traz valor do benefício e lista de ocupações

 (Foto: César Lopes/Divulgação/CP)
Política Há 6 horas

Aproximação de Melo com Zucco desencadeia crise no MDB

Lideranças do partido cobram alinhamento público do prefeito de Porto Alegre à pré-candidatura de Gabriel Souza

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 29°
29° Sensação
2.79 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
25° 18°
Quinta
25° 17°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 14°
Domingo
30° 13°
Últimas notícias
Política Há 2 minutos

Relator da CPI do Crime pede intervenção federal no Rio de Janeiro
Câmara Há 2 minutos

Nova lei aumenta fiscalização sobre clubes formadores de atletas
Tecnologia Há 21 minutos

Fornecedores locais fortalecem revenda online no Brasil
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova projeto que prevê indenização a entidades formadoras de jovens atletas
Senado Federal Há 21 minutos

Regras para interceptação e abate de drones seguem para a CSP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,15%
Euro
R$ 5,88 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 398,218,10 +2,91%
Ibovespa
198,663,13 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7000 (13/04/26)
20
30
53
56
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3660 (13/04/26)
01
02
05
06
07
08
10
11
12
14
17
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias