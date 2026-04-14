Terça, 14 de Abril de 2026
17°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital de Frederico Westphalen desmente falta de insumos e medicamentos

Direção afirma que atendimento segue normal e critica divulgação de informações falsas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
14/04/2026 às 09h11
Hospital de Frederico Westphalen desmente falta de insumos e medicamentos
(Foto: Reprodução / LA+)

O Hospital Divina Providência (HDP), localizado em Frederico Westphalen, emitiu um comunicado oficial nesta segunda-feira, 13, para esclarecer a situação de seus estoques. A nota afirma categoricamente que não há escassez de medicamentos ou de materiais básicos, como seringas e agulhas, essenciais para a realização de procedimentos clínicos.

A administração destacou que a unidade opera com um controle rigoroso de gestão e que todos os recursos necessários para o atendimento da população estão disponíveis, assegurando a continuidade normal das atividades hospitalares.

A manifestação do hospital ocorre em resposta à circulação de informações inverídicas repassadas a pacientes e acompanhantes, o que tem gerado preocupação infundada na comunidade.

O HDP repudiou a disseminação desses boatos e reforçou seu compromisso com a transparência e a segurança assistencial.

Para coibir a propagação de dados falsos, a diretoria solicitou que qualquer irregularidade ou desinformação seja denunciada pelo e-mail [email protected].

A instituição garantiu que todas as comunicações recebidas serão rigorosamente apuradas pelas equipes responsáveis.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
De Flávio Bolsonaro, o PL 5.646/2025 foi aprovado na Comissão de Infraestrutura com voto de Marcos Rogério - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 26 minutos

Regras para interceptação e abate de drones seguem para a CSP

Interceptar, neutralizar ou abater drones em situação de ameaça à segurança pública, ao tráfego aéreo ou à integridade de pessoas pode passar a ter...

 Aprovado pela CAE com relatório de Nelsinho Trad (D), o PL 1.365/2022 segue à Comissão de Assuntos Sociais - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 42 minutos

CAE aprova piso de R$ 13.662 para médicos e cirurgiões-dentistas

Médicos e cirurgiões-dentistas ficaram mais perto de terem piso salarial de R$ 13.662 para a jornada de 20 horas semanais: a Comissão de Assuntos E...

 O senador Jaime Baghattoli relatou o projeto do senador Sérgio Petecão - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Subsídio à gasolina para pesca artesanal avança e pode reduzir custos no Norte

Barcos de pesca artesanal da Região Norte podem passar a ter subsídio também sobre a gasolina, reduzindo custos de operação e ampliando a competiti...

 Presidente da CI, o senador Marcos Rogério relatou projeto do senador Flávio Bolsonaro - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Vai à CCJ aumento de penas para crimes contra transportes aéreo e marítimo

Atentados contra embarcações e aeronaves podem passar a ter penas mais altas, inclusive com punições maiores em caso de morte ou lesão grave. A mud...

 Relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira sugere alterações legais e pede indiciamento de três ministros do Supremo Tribunal Federal, além do procurador-geral da República - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CPI: Alessandro Vieira pede indiciamento de ministros do STF e do PGR

A CPI do Crime Organizado encerra nesta terça-feira (14), a partir das 14h, as atividades com a leitura e análise do relatório final que contém ped...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 29°
29° Sensação
2.79 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
25° 18°
Quinta
25° 17°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 14°
Domingo
30° 13°
Últimas notícias
Política Há 2 minutos

Relator da CPI do Crime pede intervenção federal no Rio de Janeiro
Câmara Há 2 minutos

Nova lei aumenta fiscalização sobre clubes formadores de atletas
Tecnologia Há 21 minutos

Fornecedores locais fortalecem revenda online no Brasil
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova projeto que prevê indenização a entidades formadoras de jovens atletas
Senado Federal Há 21 minutos

Regras para interceptação e abate de drones seguem para a CSP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,15%
Euro
R$ 5,88 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 398,218,10 +2,91%
Ibovespa
198,663,13 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7000 (13/04/26)
20
30
53
56
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3660 (13/04/26)
01
02
05
06
07
08
10
11
12
14
17
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias