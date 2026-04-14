Hospital de Frederico Westphalen desmente falta de insumos e medicamentos

O Hospital Divina Providência (HDP), localizado em Frederico Westphalen, emitiu um comunicado oficial nesta segunda-feira, 13, para esclarecer a situação de seus estoques. A nota afirma categoricamente que não há escassez de medicamentos ou de materiais básicos, como seringas e agulhas, essenciais para a realização de procedimentos clínicos.

A administração destacou que a unidade opera com um controle rigoroso de gestão e que todos os recursos necessários para o atendimento da população estão disponíveis, assegurando a continuidade normal das atividades hospitalares.

A manifestação do hospital ocorre em resposta à circulação de informações inverídicas repassadas a pacientes e acompanhantes, o que tem gerado preocupação infundada na comunidade.

O HDP repudiou a disseminação desses boatos e reforçou seu compromisso com a transparência e a segurança assistencial.

Para coibir a propagação de dados falsos, a diretoria solicitou que qualquer irregularidade ou desinformação seja denunciada pelo e-mail [email protected].

A instituição garantiu que todas as comunicações recebidas serão rigorosamente apuradas pelas equipes responsáveis.

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