Aproximação de Melo com Zucco desencadeia crise no MDB

A atitude do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que no sábado, 11, prestigiou o lançamento da pré-candidatura de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado, é a principal pauta do almoço de lideranças do MDB gaúcho nesta segunda-feira, 13. Zucco é adversário na disputa do pré-candidato do MDB, o vice-governador Gabriel Souza. Melo participa do almoço.
O grupo pretende encaminhar uma ação no sentido de que Melo esclareça, de público, que está fechado com o vice-governador, e que não existe a possibilidade de que trabalhe em dois palanques na disputa pelo governo estadual. “O Melo está com o Gabriel. Nosso partido tem candidato, e o prefeito vai precisar falar sobre isto”, adiantou, pela manhã, o presidente estadual do MDB, o deputado Vilmar Zanchin.
O grupo de lideranças emedebistas foi formado para tratar de conjuntura eleitoral e do pleito de 2026, e reforçar a articulação em torno de Gabriel, com reuniões sempre às segundas, no almoço. Além do próprio vice-governador, de Zanchin, e do prefeito, fazem parte dele outros emedebistas de peso, como os ex-governadores Germano Rigotto, que é pré-candidato ao Senado, e José Ivo Sartori, além do secretário-geral da legenda, o prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes, o ex-prefeito José Fogaça, e os deputados Juvir Costella e Márcio Biolchi.
Desde o sábado, a presença de Melo no evento do PL é tratada como com potencial para desencadear uma crise no MDB, onde o movimento do prefeito é considerado como fato político importante dentro da conjuntura estadual. Melo não apenas compareceu ao ato de Zucco, como posou para fotos abraçado ao pré-candidato.
Nas redes, o prefeito, que possui a vice do PL e o partido em sua base, justificou que teve contato com todos os pré-candidatos a presidente da República que passaram pelo RS na semana passada (a estrela do evento do PL foi o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato da sigla à presidência da República). A entrega de pautas da Granpal a Flávio também vem servindo de base para explicações.
Mas a argumentação passou longe de diminuir o mal-estar. Internamente, líderes emedebistas consideram como legítimo conversar com todos os presidenciáveis. Mas entendem que o abraço ultrapassou demais a questão da boa relação, que as imagens serão usadas na campanha, e que causam prejuízo certo à chapa do MDB.
Porque a ação do prefeito se soma a uma série de outros fatos, a começar pelo conhecimento de que as divergências que surgiram entre Melo e Gabriel ainda na campanha eleitoral de 2022 não foram superadas. Naquele ano, o grupo do prefeito, que já então não escondia sua pretensão de um dia chegar ao Piratini, defendia a apresentação de candidatura própria. E as alas lideradas por Gabriel trabalharam por uma composição com Eduardo Leite e saíram vitoriosas.
Parte do partido também se queixa de que, há muitos meses, Melo se esquiva de assumir a coordenação da campanha do vice ao governo, sob diferentes justificativas. “Um dia ele está com a unha encravada, no outro lesionado, no outro não tem chuteira. Dá todas as desculpas possíveis para não jogar. Ou seja, fica evidente que não quer estar ao lado do Gabriel”, elenca um conhecido articulador das campanhas emedebistas.
Poucos dias antes do evento do PL, um grupo de emedebistas que não esconde sua simpatia por Zucco fez chegar ao noticiário também a confirmação de que o secretário de Planejamento e Gestão da prefeitura de Porto Alegre, Cezar Schirmer, vai integrar o núcleo estratégico da pré-campanha de Zucco. Schirmer é um dos integrantes do MDB mais próximos de Melo, considerado uma espécie de braço direito do prefeito. Após as eleições de 2024 e durante parte do ano passado ele foi, dentro do partido, um dos principais defensores de que o prefeito, ao invés de Gabriel, concorresse ao governo.
Apoio de Ratinho Júnior também incomoda
Além da presença do prefeito Sebastião Melo, o pré-candidato do PL ao governo do Estado, o deputado federal Luciano Zucco, ganhou no sábado também uma declaração do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).
O depoimento de Ratinho, dizendo que vai apoiar Zucco, foi um dos apresentados no telão do evento, realizado na Casa do Gaúcho. O PSD, partido do governador paranaense, é, no RS, o principal aliado na coalizão encabeçada pelo MDB. E está ocupando duas vagas na chapa, com os nomes dos deputados Ernani Polo e Frederico Antunes.
Os dois parlamentares deixaram o PP e se filiaram ao PSD no mês passado, após o PP decidir sair do governo de Eduardo Leite (PSD) e entrar na aliança liderada pelo PL. Polo é o pré-candidato a vice de Gabriel e Frederico concorrerá a uma das cadeiras ao Senado.
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