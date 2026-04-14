Aproximação de Melo com Zucco desencadeia crise no MDB

O grupo de lideranças emedebistas foi formado para tratar de conjuntura eleitoral e do pleito de 2026, e reforçar a articulação em torno de Gabriel, com reuniões sempre às segundas, no almoço. Além do próprio vice-governador, de Zanchin, e do prefeito, fazem parte dele outros emedebistas de peso, como os ex-governadores Germano Rigotto, que é pré-candidato ao Senado, e José Ivo Sartori, além do secretário-geral da legenda, o prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes, o ex-prefeito José Fogaça, e os deputados Juvir Costella e Márcio Biolchi.

Desde o sábado, a presença de Melo no evento do PL é tratada como com potencial para desencadear uma crise no MDB, onde o movimento do prefeito é considerado como fato político importante dentro da conjuntura estadual. Melo não apenas compareceu ao ato de Zucco, como posou para fotos abraçado ao pré-candidato.

Nas redes, o prefeito, que possui a vice do PL e o partido em sua base, justificou que teve contato com todos os pré-candidatos a presidente da República que passaram pelo RS na semana passada (a estrela do evento do PL foi o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato da sigla à presidência da República). A entrega de pautas da Granpal a Flávio também vem servindo de base para explicações.

Mas a argumentação passou longe de diminuir o mal-estar. Internamente, líderes emedebistas consideram como legítimo conversar com todos os presidenciáveis. Mas entendem que o abraço ultrapassou demais a questão da boa relação, que as imagens serão usadas na campanha, e que causam prejuízo certo à chapa do MDB.