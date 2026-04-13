Segunda, 13 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colheita da soja avança em Vista Gaúcha com produtividade desigual entre regiões

Diferenças na distribuição de chuvas influenciam resultados, mas cenário geral aponta para safra satisfatória no município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações ASCOM Vista Gaúcha, Paula Steffenon
13/04/2026 às 20h00
Colheita da soja avança em Vista Gaúcha com produtividade desigual entre regiões
(Fotos: Divulgação/ Andre Danette)

A colheita da soja segue em ritmo acelerado no município de Vista Gaúcha, acompanhando o andamento observado em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, 38% das lavouras no estado já foram colhidas, favorecidas por condições climáticas como tempo seco, alta incidência de sol e baixa umidade do ar. O teor de umidade dos grãos varia entre 13% e 14%, fator que contribui para maior eficiência na debulha e reduz perdas durante a comercialização.

No município, os índices de produtividade apresentam variações consideráveis conforme a localização das áreas cultivadas. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, André Danette, regiões que registraram melhor distribuição de chuvas, como o Distrito de Bom Plano e a comunidade de Linha Tigre, têm alcançado rendimentos entre 58 e 82 sacas por hectare. Em contrapartida, localidades como Linha Bonita, Três Bocas e Barreiro apresentam resultados entre 35 e 55 sacas por hectare. Até o momento, cerca de 35 a 40% da área plantada com soja já foi colhida em Vista Gaúcha.

Mesmo com essas diferenças, a expectativa é positiva para o fechamento da safra. Conforme a Emater/RS-Ascar, áreas que combinaram boa distribuição de chuvas com maior investimento em tecnologia têm obtido melhores desempenhos. A tendência é de que a produtividade na região permaneça dentro da média, principalmente nas lavouras que mantiveram equilíbrio entre manejo e condições climáticas.

No cenário de mercado, a soja registrou leve valorização, passando de R$ 120,37 para R$ 120,86. No estado, a cultura ocupa uma área superior a 6,6 milhões de hectares, com produtividade média estimada em 2.871 kg/ha, indicando estabilidade e perspectivas favoráveis para o setor.


 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Rota do Yucumã)
Aniversário Há 10 horas

Redentora celebra 62 anos de emancipação com resgate histórico e memória da formação do município

Data marca trajetória iniciada no século XX e relembra origens do nome, processos de emancipação e características atuais da cidade

 (Foto: ASCOM- Prefeitura de Coronel Bicaco)
Investimento Há 14 horas

Coronel Bicaco é indicado para receber R$ 480 mil da bancada Gaúcha, valor será destinado para compra de rolo compactador

Recurso oriundo da bancada federal será aplicado na melhoria da infraestrutura de estradas pelo setor de Obras

 (Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha)
Recursos Públicos Há 3 dias

Vista Gaúcha recebe veículo e equipamentos oriundos de apreensões federais

Materiais passam a integrar o patrimônio público e reforçar serviços administrativos.

 Foto: Divulgação AMZOP
AMZOP Há 4 dias

AMZOP institui Conselho Regional de Turismo para impulsionar setor na região

Colegiado será presidido por Iuri Isoton com foco na integração municipal

 (Foto: Reprodução / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Infraestrutura Rural Há 5 dias

Derrubadas recebe novo equipamento para reforçar manutenção de estradas

Máquina foi adquirida com recursos federais e vai ampliar serviços no interior.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
22° Sensação
1.34 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Terça
27° 17°
Quarta
26° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
25° 14°
Sábado
27° 12°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Petrobras vai retomar obras de unidade de fertilizantes no Mato Grosso
Economia Há 58 minutos

Alckmin: só um estado ainda não aderiu ao subsídio do diesel
Justiça Há 58 minutos

Cármen Lúcia diz que é aconselhada a deixar STF por ataques machistas
Saúde Há 1 hora

Pré-natal integral é menor entre indígenas e mulheres com pouco estudo
Justiça Há 1 hora

Julgamento de réus pela morte de mãe Bernadete será retomado amanhã

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 +0,08%
Euro
R$ 5,88 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 393,809,62 +1,54%
Ibovespa
198,000,70 pts 0.34%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias