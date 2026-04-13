Colheita da soja avança em Vista Gaúcha com produtividade desigual entre regiões

A colheita da soja segue em ritmo acelerado no município de Vista Gaúcha, acompanhando o andamento observado em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, 38% das lavouras no estado já foram colhidas, favorecidas por condições climáticas como tempo seco, alta incidência de sol e baixa umidade do ar. O teor de umidade dos grãos varia entre 13% e 14%, fator que contribui para maior eficiência na debulha e reduz perdas durante a comercialização.

No município, os índices de produtividade apresentam variações consideráveis conforme a localização das áreas cultivadas. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, André Danette, regiões que registraram melhor distribuição de chuvas, como o Distrito de Bom Plano e a comunidade de Linha Tigre, têm alcançado rendimentos entre 58 e 82 sacas por hectare. Em contrapartida, localidades como Linha Bonita, Três Bocas e Barreiro apresentam resultados entre 35 e 55 sacas por hectare. Até o momento, cerca de 35 a 40% da área plantada com soja já foi colhida em Vista Gaúcha.

Mesmo com essas diferenças, a expectativa é positiva para o fechamento da safra. Conforme a Emater/RS-Ascar, áreas que combinaram boa distribuição de chuvas com maior investimento em tecnologia têm obtido melhores desempenhos. A tendência é de que a produtividade na região permaneça dentro da média, principalmente nas lavouras que mantiveram equilíbrio entre manejo e condições climáticas.

No cenário de mercado, a soja registrou leve valorização, passando de R$ 120,37 para R$ 120,86. No estado, a cultura ocupa uma área superior a 6,6 milhões de hectares, com produtividade média estimada em 2.871 kg/ha, indicando estabilidade e perspectivas favoráveis para o setor.



