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Senado comemora em sessão especial os 300 anos de Fortaleza

Sessão especial do Senado nesta segunda-feira (13) homenageou os 300 anos de Fortaleza. A homenagem foi solicitada pelo senador Eduardo Girão (Novo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
13/04/2026 às 19h38
Senado comemora em sessão especial os 300 anos de Fortaleza
Participantes da sessão especial posam no Plenário do Senado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Sessão especial do Senado nesta segunda-feira (13) homenageou os 300 anos de Fortaleza. A homenagem foi solicitada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), por meio de requerimento ( RQS 224/2026 ).

A origem da capital cearense remonta à construção do Forte de Nossa Senhora da Assunção, em 1726. A estrutura militar deu origem ao núcleo urbano que, ao longo dos anos, se transformaria em uma das principais metrópoles do Nordeste brasileiro.

A sessão foi aberta com a execução do Hino Nacional Brasileiro pela banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. Em seguida, as músicas “Asa Branca” e “Suíte dos Pescadores” foram interpretadas pelo Coral do Senado.

Em sua fala, Eduardo Girão ressaltou o caráter combativo do povo cearense e destacou a importância histórica de Fortaleza.

— Essa origem, a partir de um forte militar, simboliza a natureza de um povo que aprendeu a vencer as adversidades. Hoje temos uma Fortaleza com 2,5 milhões de habitantes, a quarta maior cidade de um Brasil que reúne 5.569 municípios, sendo um pólo estratégico do Nordeste com relevância econômica, turística e cultural – afirmou.

O senador Wellington Fagundes (PL-MT), que subscreveu o requerimento de realização da sessão, destacou a importância histórica de Fortaleza e acrescentou que a capital cearense constitui “um símbolo de identidade, de pertencimento, de resistência, de cultura e esperança”.

“Caminho do progresso”

Após a exibição de um vídeo institucional, a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), disse que Fortaleza “continuará trilhando o caminho do progresso e diálogo institucional, lutando por quem mais precisa”.

— Nascemos sob a égide da resistência, do forte que nos deu nome, da cidade que se recusou a ser pequena. Nossa história foi escrita com o suor dos jangadeiros, com o intelecto dos abolicionistas pioneiros e com a coragem de um povo que faz da escassez a sua maior criatividade – afirmou.

Em seguida, a contadora de histórias Nyedja Gennari convidou os presentes a sair do tempo presente e atravessar a história, narrando a criação da capital cearense. Segundo ela, Fortaleza “deixou de ser um ponto no mapa para ser presença viva na história”.

Adversidade do clima

O professor universitário e ex-vereador Danilo Lopes ressaltou aspectos históricos da formação de Fortaleza. Destacou que o estado do Ceará, mesmo na adversidade do clima, não sofre mais com o desabastecimento de água graças à “fortaleza de seu povo, efetivamente forte”.

Por videoconferência, o historiador Sandoval Matoso da Cruz disse que Fortaleza “é uma cidade que carrega a marca de acolhimento, que vai além das belezas naturais das praias que se estampam para o mundo”.

O requerimento de realização da homenagem aos 300 anos de Fortaleza também foi assinado pelos senadores Cleitinho (Republicanos-MG), Jorge Seif (PL-SC), Plínio Valério (PSDB-AM), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Professora Dorinha Seabra (União-TO).

A sessão contou com a participação do deputado federal Domingos Neto (PSD-CE); do médico e historiador João Flávio Nogueira; do presidente e do 1º vice-presidente da Casa do Ceará, José Sampaio de Lacerda Júnior e João Estenio Campelo Bezerra. Também participaram da homenagem o Conselheiro da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) Fernando Torres Laureano; a advogada Carolina Siebra; o estudante de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor) Miqueias de Araújo Pessoa; e o historiador Licinio Nunes, professor de História do Brasil na Universidade do Alabama (EUA).

O senador Eduardo Girão, autor do requerimento de realização da sessão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O senador Eduardo Girão, autor do requerimento de realização da sessão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Danilo Lopes, o deputado federal Domingos Neto, Eduardo Girão, a vice-prefeita Gabriella Aguiar e o historiador João Flávio Nogueira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Danilo Lopes, o deputado federal Domingos Neto, Eduardo Girão, a vice-prefeita Gabriella Aguiar e o historiador João Flávio Nogueira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
A banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
A banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Plenário do Senado durante a sessão em homenagem aos 300 anos de Fortaleza - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Plenário do Senado durante a sessão em homenagem aos 300 anos de Fortaleza - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Coral do Senado interpreta músicas em homenagem à capital cearense - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Coral do Senado interpreta músicas em homenagem à capital cearense - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
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