Segunda, 13 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Terceirizados do governo têm redução de jornada e auxílio para creche

Presidente Lula diz que direitos alcançam pessoas invisibilizadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/04/2026 às 19h38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda (13), a ampliação de direitos trabalhistas para pelo menos 40 mil pessoas que trabalham de forma terceirizada na administração federal.

Os atos regulamentam o reembolso-creche e a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais.

No evento, no Palácio do Planalto, em Brasília, Lula recordou que após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, ele viu os empregados terceirizados fazendo limpeza após o episódio. Ele destacou que é necessário reconhecer o serviço que esses trabalhadores realizam, independentemente da função.

Creche

A estimativa é que cerca de 14 mil crianças (até seis anos incompletos) com pais ou responsáveis que atuam como terceirizados tenham direito ao benefício do reembolso-creche, que será de até R$ 526,64 por dependente, por mês.

O valor é exatamente igual ao pago aos servidores públicos federais. “Nem todo mundo tem noção do que isso significa”, disse o presidente na solenidade. Ele avalia que possibilitar o pagamento de uma creche garante dignidade e tempo de vida e lazer para as famílias.

Segundo o governo, o benefício de reembolso-creche passa a ser exigida em todos os contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra e já pode ser implementada nos contratos atuais de prestação de serviços de terceirização.

“A gente precisa garantir que as mães possam sair para trabalhar sabendo que vai ter um recurso para poder cuidar da sua criança ou do seu filho. Senão, não haverá igualdade”, pontuou o presidente.

No evento de anúncio das medidas, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, lamentou que o País ainda não conseguiu universalizar as creches públicas no Brasil. “O cuidado é essencial para que as mulheres e os responsáveis em geral possam exercer seu trabalho com qualidade”.

Redução de jornada

Outra decisão do governo anunciada foi a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução de salário, e que tem o potencial de alcançar até 60 mil trabalhadores. A medida vai ao encontro do benefício que já havia chegado a 12 categorias de trabalhadores em outras duas fases.

A redução, agora, contempla todos os demais postos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra na administração federal. A regra não se aplica aos profissionais que atuam em regime de escala de revezamento.

Na solenidade, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, ressaltou que as medidas do governo federal vão beneficiar todos os trabalhadores de órgãos federais espalhados pelo país.

“A redução da jornada de trabalho é devolver para o trabalhador aquilo que a gente tem de mais valioso na vida, que é o tempo”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 4 horas

Lula lidera comitiva à Europa para encontros políticos e comerciais

Presidente e 15 ministros visitam Espanha, Alemanha e Portugal
Política Há 8 horas

Servidora Ana Cristina Viana assume comando do INSS

Missão é reduzir fila de espera do órgão, informa nota

 (Foto: Agência Brasil)
Política Há 14 horas

Datafolha: 59% defendem prisão domiciliar de Bolsonaro

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 27 de março, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que ele voltasse para casa de forma temporária, por 90 dias

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 3 dias

Lula quer incluir inadimplentes do FIES em pacote contra endividamento

Presidente, no entanto, não detalhou como ocorreria a renegociação

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 3 dias

Antonia Pellegrino é a nova presidenta da EBC

Desde 2023, ela estava à frente da Diretoria de Conteúdo e Programação

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
22° Sensação
1.34 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Terça
27° 17°
Quarta
26° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
25° 14°
Sábado
27° 12°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Petrobras vai retomar obras de unidade de fertilizantes no Mato Grosso
Economia Há 58 minutos

Alckmin: só um estado ainda não aderiu ao subsídio do diesel
Justiça Há 58 minutos

Cármen Lúcia diz que é aconselhada a deixar STF por ataques machistas
Saúde Há 1 hora

Pré-natal integral é menor entre indígenas e mulheres com pouco estudo
Justiça Há 1 hora

Julgamento de réus pela morte de mãe Bernadete será retomado amanhã

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 +0,08%
Euro
R$ 5,88 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 393,809,62 +1,54%
Ibovespa
198,000,70 pts 0.34%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias