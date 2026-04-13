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Redentora celebra 62 anos de emancipação com resgate histórico e memória da formação do município

Data marca trajetória iniciada no século XX e relembra origens do nome, processos de emancipação e características atuais da cidade

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações RD Foco
13/04/2026 às 11h34
Redentora celebra 62 anos de emancipação com resgate histórico e memória da formação do município
(Foto: Rota do Yucumã)

O município de Redentora celebrou neste domingo, 12 de abril, seus 62 anos de emancipação político-administrativa. A data reforça a trajetória de desenvolvimento da cidade, marcada pela formação histórica, pelo crescimento populacional e pela presença de diferentes expressões culturais ao longo das décadas.

A origem do nome do município remonta a 1942, período em que ocorreu a emancipação de Três Passos. Na ocasião, a presença de uma imagem do Cristo Redentor na região influenciou a denominação de Redentora. Antes disso, o local era conhecido como Vila Seca, referência às dificuldades de acesso à água enfrentadas por viajantes que passavam pela área.

A ocupação do território teve início no começo do século XX, com a chegada da família Júlio de Moura, em uma área que integrava a antiga Fazenda dos Borges. Já a emancipação oficial do município ocorreu em 1964, quando Redentora foi desmembrada dos territórios de Campo Novo e Tenente Portela.

Atualmente, o município reúne cerca de 9.931 habitantes e mantém forte ligação com a cultura indígena, além de atividades ligadas ao artesanato e ao turismo local. Entre os pontos de interesse estão a Cachoeira Rio Guarita e o Monumento Cristo Redentor, que integram o conjunto de atrações da região.

A data comemorativa reforça o percurso histórico do município, que ao longo dos anos consolidou sua identidade a partir da diversidade cultural e do desenvolvimento gradual de sua estrutura social e econômica.



(Foto: Diones Roberto Becker)



(Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Redentora)



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